不說「喜歡你」＝沒意思？日媒曝男方真心指標：3行動秒判斷

他不說喜歡我，是不是沒意思？日本網站《Trill》近日分享，其實比起甜言蜜語，男性很多時候更容易從「行動」表現真心。文章指出，判斷一個人是否對感情認真，不一定只看「有沒有告白」，反而可以從日常互動中的細節觀察。

「時間的使用方式」是否改變

文章提到，男性即使工作忙碌，如果真的重視對方，通常還是會願意調整時間安排見面。相反地，如果總是在「剛好有空」時才聯絡，或只有臨時想到才出現，可能代表對方並沒有把這段關係放在優先順位。

「聯絡方式」是否開始變得敷衍

《Trill》也指出，比起回訊息速度，更重要的是互動品質。即使訊息不長，但願意延續話題、主動提問，或認真回應對話內容，這些其實都能看出對方是否有持續投入關係。若聯絡逐漸變得冷淡、簡短，可能也代表心態開始改變。

是否有「想維持關係」的行動

另外，文章也提醒，真正有心的人，不會只停留在口頭上的「下次再見」。除了主動約見面之外，是否願意進一步確認日期、安排後續計畫，也是一個重要觀察點。文章最後總結，說「喜歡」雖然是最直接的表達，但比起言語，時間安排、聯絡品質與持續經營關係的行動，往往更能看出一個人的真心程度。