日本獼猴Panchi君猴山遭闖入 2外籍男被捕掀眾怒

日本千葉縣市川市動植物園昨天發生闖入事件，2名外國男子擅自進入飼養日本獼猴的「猴山」，遭警方帶回調查。由於超人氣的「Panchi君（パンチ）」就生活在該區，事件在社群媒體引發關注與憤怒聲浪。

市川市動植物園17日在官方X帳號發文表示，當天上午10時50分左右發現有人闖入猴山，已將2人移交警方處理。園方隨後對動物與設施進行安全確認，並封鎖部分參觀區域、加強警備，不過仍持續營業至下午4時30分。

日本富士新聞網（FNN）報導，警方接獲通報稱「有外國人闖入猴山」，兩名自稱擁有美國國籍的男子分別為24歲、27歲，被以涉嫌妨害業務罪逮捕進行調查。對於闖入原因，其中一人供稱「不想回答，也不接受被逮捕」。

事件曝光後，引發日本網友與海外網友關注，不少人留言表示「無法原諒」、「希望猴子平安無事」、「不要威脅動物的安全」、「太離譜了，竟然穿沒有消毒過的髒鞋闖進去，裡面還有小猴子，要是得到傳染病怎麼辦，真想揍他們」。

社群媒體也流傳疑似侵入者身穿布偶裝進入猴山的影片，可以看到侵入者頭戴巨大黃色頭套，翻越圍欄進入猴山，引發猴群一陣騷動、四處奔逃。發布影片者憤怒表示，「希望這些人受到嚴厲懲罰！」

Panchi君因幼時被母猴棄養，由人工哺育長大，平時總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶行動，還依偎在玩偶上睡覺，彷彿那就是牠的媽媽，畫面既可愛又讓人不捨，經媒體曝光後爆紅，成為動物園明星，吸引海外遊客來到市川市動植物園。