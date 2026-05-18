快訊

會考答案紙遭疑寫不上去、黑筆需一支支測試 教育部說話了

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

0518-0524「血型+生肖」財運TOP5！第一名「整體運明朗」：保持這點能看見回報

聽新聞
0:00 / 0:00

日本獼猴Panchi君猴山遭闖入 2外籍男被捕掀眾怒

中央社／ 東京18日專電

日本千葉縣市川市動植物園昨天發生闖入事件，2名外國男子擅自進入飼養日本獼猴的「猴山」，遭警方帶回調查。由於超人氣的「Panchi君（パンチ）」就生活在該區，事件在社群媒體引發關注與憤怒聲浪。

市川市動植物園17日在官方X帳號發文表示，當天上午10時50分左右發現有人闖入猴山，已將2人移交警方處理。園方隨後對動物與設施進行安全確認，並封鎖部分參觀區域、加強警備，不過仍持續營業至下午4時30分。

日本富士新聞網（FNN）報導，警方接獲通報稱「有外國人闖入猴山」，兩名自稱擁有美國國籍的男子分別為24歲、27歲，被以涉嫌妨害業務罪逮捕進行調查。對於闖入原因，其中一人供稱「不想回答，也不接受被逮捕」。

事件曝光後，引發日本網友與海外網友關注，不少人留言表示「無法原諒」、「希望猴子平安無事」、「不要威脅動物的安全」、「太離譜了，竟然穿沒有消毒過的髒鞋闖進去，裡面還有小猴子，要是得到傳染病怎麼辦，真想揍他們」。

社群媒體也流傳疑似侵入者身穿布偶裝進入猴山的影片，可以看到侵入者頭戴巨大黃色頭套，翻越圍欄進入猴山，引發猴群一陣騷動、四處奔逃。發布影片者憤怒表示，「希望這些人受到嚴厲懲罰！」

Panchi君因幼時被母猴棄養，由人工哺育長大，平時總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶行動，還依偎在玩偶上睡覺，彷彿那就是牠的媽媽，畫面既可愛又讓人不捨，經媒體曝光後爆紅，成為動物園明星，吸引海外遊客來到市川市動植物園。

日本 動物 社群媒體

延伸閱讀

穿黃色布偶裝硬闖人氣小猴Panchi君家 2美國遊客遭日警逮捕

日本栃木強盜殺人案 警追到羽田機場再逮1嫌

日本栃木命案疑涉「匿流」 4名16歲高中生落網

另類搶匪？日本「山神」闖市區銀行引騷動…等3小時「拿許可證」才捕獲

相關新聞

大阪最繁華商圈今晨火警延燒4棟樓 目擊者聽見「砰」一聲巨響

日本大阪餐廳林立的鬧區18日清晨發生火警，餐飲店一樓冒出火苗，延燒2個半小時，波及4棟建築，大阪市消防局出動45輛消防車終於控制火場。所幸清晨沒有商家營業，未造成傷亡。

低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

根據日媒ITmedia Business Online報導，近年日本兩大居家生活品牌「無印良品」與「宜得利」業績呈現兩極化。曾雄霸家具市場的宜得利，受國內人口減少與物價高漲夾擊，營運面臨嚴峻挑戰。反觀主打生活雜貨的無印良品，營收持續逆勢上揚。這2個在台灣也深受喜愛的品牌，海內外事業版圖正悄悄發生改變。

LA PALOMA：鴿子飛往何方？紀錄片《傳奇女伶高菊花》的招待狀

去（2025）年看過的表演，有一齣叫做《神木之心》的布袋戲演出。背景是深愛阿里山這塊土地的高一生，他的逮捕和處刑，從女兒高菊花和兒子高英傑的視角，描繪了家族被逼到絕境的樣子。非常有意思的是一面往復於舞台空間的「框景」內外，一面描摹出菊花悲慘命運的表現。在舞台中穿著紅洋裝的戲偶演出長女高菊花，布袋戲的操偶手猥褻地撫摸著戲偶的身體。與之對照，舞台外實際的演員同樣身著紅洋裝，體現出載歌載舞的歌手高菊花。在偶戲一結束時，演員飲盡紅酒，邊慘叫邊用縫紉機縫補父親染血的襯衫。那模樣，和框中被操演的木偶互相呼應，將「高菊花」這位女性所背負的記憶和歷史的創傷立體地呈現在觀眾眼前。為什麼高菊花必須背負那麼殘酷的命運呢？

日本5月宛如盛夏 逾90地高溫破30度須防中暑

日本各地今天持續出現異常高溫，上午已有超過90個觀測地點氣溫突破攝氏30度，大阪更迎來今年首次「真夏日」。氣象單位預測，...

瘦瘦針掀肌肉流失危機 研究曝身體機能快速老10歲

瘦瘦針等GLP-1類減重藥物席捲全球，但研究顯示，這類藥物降脂同時，恐快速流失肌肉量，形同身體機能直接老10歲，引發虛弱...

泰國火車與巴士相撞8死32傷 火車司機毒檢初步呈陽性

泰國媒體5月17日引述警方公布，曼谷16日發生的火車與巴士相撞事故中，涉事火車司機尿液檢測的初步結果呈陽性，即體內含有毒品成份…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。