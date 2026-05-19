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這也要偷？防波堤40孔蓋遭竊 日本人怒喊嚴懲：退化到開發中國家

聯合新聞網／ 綜合報導
日本宮城縣防波堤的不鏽鋼檢測孔蓋全遭竊。 示意圖／ingimage
日本宮城縣防波堤的不鏽鋼檢測孔蓋全遭竊。 示意圖／ingimage

據日媒朝日電視台報導，宮城縣七濱町菖蒲田海岸發生了離譜的公共設施竊盜案。防波堤上用於檢測堤防沉降的40個不鏽鋼孔蓋不翼而飛，損失高達200萬日圓（約台幣39萬8千元）。縣府於5月11日發現，長約200公尺的區段內，每隔5公尺設置的孔蓋全遭拔除，步道上露出的坑洞不僅破壞景觀，更對行人的安全構成極大的威脅。

據報導中說明，這些直徑10公分的孔蓋原設有防盜鎖，但只要使用特定工具就能輕易解鎖拆除，可見竊賊有備而來。宮城縣仙台土木事務所官員佐藤正俊嚴厲譴責此行徑「絕對無法容忍」，強調未來須重新評估防盜管理方式。目前縣府已正式報案，警方正以竊盜罪嫌偵辦中。

惡劣行徑曝光後，迅速引爆日本網友怒火，多人表示司法絕不能再草草了事，不僅要嚴懲下手行竊的犯人，更應連帶重罰收贓的廢金屬回收業者。若放任此類犯罪橫行，日本的基礎設施恐將迅速退化至開發中國家水準。

此外，也有網友無奈感嘆，這起事件反映了社會道德底線的崩壞。有民眾舉例，過去日本曾援助發展中國家鑿井並安裝抽水幫浦，結果設備剛裝好就被當地人拆下轉賣。此番言論直指，若缺乏根本的道德教育與公德心，無論有多少硬體設備，最後都只會淪為有心人士拆下變賣的提款機。

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竊盜 日本 開發中國家

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