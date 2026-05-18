日本5月宛如盛夏 逾90地高溫破30度須防中暑

日本各地今天持續出現異常高溫，上午已有超過90個觀測地點氣溫突破攝氏30度，大阪更迎來今年首次「真夏日」。氣象單位預測，兵庫縣豐岡市及大分縣日田市今天最高溫可能達35度，若成真，將是日本今年首度出現「猛暑日」。

日本氣象廳現行高溫分類為攝氏25度以上「夏日」、30度以上「真夏日」、35度以上「猛暑日」，上個月才因應近年40度以上高溫顯著增加，把40度以上的日子正式命名為「酷暑日」，如今5月就迎來暑日高溫。

根據日本氣象資訊網站tenki.jp報導，今天從東北到九州地區一早便陽光強烈，氣溫快速攀升。截至上午11時30分，鳥取縣倉吉市已達33.3度、大分縣日田市32.6度，全國超過90個地點已出現30度以上高溫。

大阪市上午11時30分最高溫達30.2度，為今年首次出現真夏日。東京都心昨天才剛迎來今年首個真夏日，今天上午11時30分的氣溫也已達27.6度，上升速度與前一天相近。

氣象單位指出，許多地區下午氣溫還會進一步升高，兵庫縣豐岡市與大分縣日田市預估將達35度，可能出現今年全日本第一個猛暑日。

此外，日本昨天已有約200個觀測地點氣溫超過30度，創下今年最多真夏日地點紀錄；今天預估將進一步增加至250個以上，酷熱範圍持續擴大。

目前仍屬人體尚未完全適應高溫的時期，氣溫驟升會提高中暑風險，民眾前往東京至九州、沖繩地區尤其需要提高警覺，切勿因為「現在才5月」就掉以輕心。外出時建議利用帽子、陽傘或手持風扇等用品降溫。

除高溫外，濕度高、風勢弱與強烈日照等環境因素，也容易引發中暑。高齡者、幼童、慢性病患者、睡眠不足等身體狀況不佳的人，中暑風險更高，民眾外出應勤補充水分、適時休息，並避免長時間戶外活動及劇烈運動。