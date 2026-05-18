害慘5.6萬人！巴西男闖新幹線軌道竟不起訴 日檢方理由犯眾怒

據日媒靜岡朝日電視台報導，4月上旬一起司法處分引爆了社會強烈反彈。事情源自4月7日下午4時許，一名39歲巴西籍男子無故闖入JR靜岡站的東海道新幹線鐵軌，導致列車班次大亂，高達5萬6千名旅客行程受到影響。該男子隨即因違反「新幹線特例法」遭逮捕送辦。

不過，案件的後續發展卻令人錯愕。該名男子先是在4月17日獲檢方暫緩處分並先行釋放，接著靜岡地方檢察廳更於5月14日正式對其裁定「不起訴處分」。面對外界的強烈質疑，官方給出的理由竟只有一句含糊的「考量諸多狀況，已進行必要調查」。此舉徹底點燃日本網友的怒火，大批輿論痛批檢方執法軟弱。

日本網友的批評主要集中三個部分，首先，民眾認為癱瘓國家級公共交通卻能全身而退，實在極度不合理。網友強烈呼籲在營業時間內遭受損失的JR東海公司應向該名男子要求巨額賠償金，以遏止類似惡行。其次，檢方未說明具體原因，讓大眾質疑決策過程黑箱作業，甚至猜測是否有利益牽涉其中。網友強調，無論國籍為何，司法都應秉持透明度公開說明，否則只會讓有心人士為所欲為。

最後，網友擔憂此例一開，等同變相宣告「闖鐵軌不違法」。民眾無奈質問，若外國人能免責，那日本的司法系統遇上外國人是否就自動失效？一旦當事人將此經歷在社群媒體上炫耀，勢必引發更多外籍人士模仿犯案，讓日本的治安面臨更嚴重挑戰。