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包裹浸尿扯出血汗內幕！日物流急撇清 前員工打臉：連水都不敢喝

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名前物流外送員揭發工作的血汗真相。 示意圖／ingimage
日本一名前物流外送員揭發工作的血汗真相。 示意圖／ingimage

據日媒「集英社Online」報導，4月底時發生一起震驚日本社會的離譜外送事件。一名消費者收到「生活協同組合」（Coop Mirai）的冷藏包裹時，驚見商品浸泡在散發惡臭的黃色液體中。事後查證，這些液體竟是外送員的尿液。

業者解釋，該名外送員因內急，將尿液排入車上準備丟棄的保麗龍箱內，卻因箱子破損導致尿液滲漏，汙染了下層要交給客人的食品。業者雖出面致歉，並強調送貨環境「並沒有嚴苛到沒時間上廁所」，但這番說詞隨即遭到前外包送貨員打臉，揭露業界過勞與高壓的黑暗面。

一名曾擔任該平台外包送貨員逾十年的A先生爆料，外包司機除了送貨，還要包辦裝載貨、清潔與行政事務。雖然表定有一小時的休息時間，但實際上能真正休息的人只有約一成，多數人為了趕進度，只能在系統上造假「已休息」。

A先生進一步透露，外送員面臨時間壓力與客訴威脅，若因缺人被臨時調派到陌生地區，找廁所更是難上加難，在市區連臨時停車都成問題。更諷刺的是，外包公司的車上在五、六年前就已常備「攜帶式馬桶」。A先生直言「雖然發了攜帶式馬桶，但完全不想在車內使用這種東西」。他坦言，許多同事為了避免上廁所，甚至不敢喝水、長期不吃午餐。

面對前員工的指控，業者回應指出，攜帶式馬桶是為了防止「自然災害等緊急狀況」，並非針對日常配送。不過，業者也承諾將重新檢視勞動環境，並建立沿途廁所資訊的地圖清單，以確保這類荒唐事件不再重演。

外送員 物流 日本

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