日本大阪道頓堀附近建物失火 台灣遊客急避難

日本大阪市中央區西心齋橋2區就在道頓堀附近，當地今天上午有4棟建築物發生火災，目前尚未傳出傷亡。附近一名台灣旅客回憶，「當時外面煙霧瀰漫，我嚇得急忙避難」。

「每日新聞」報導，今天上午7時10分左右，有行人通報稱西心齋橋2區「餐廳一樓起火」。現場位在餐廳等店家林立的鬧區。

大阪市消防局、大阪府南警察署表示，火勢也蔓延到鄰接的3棟建築物，總計燒毀約350平方公尺，約2小時半之後控制火勢。

一名住在附近的40多歲女性表示，「當時聽到爆炸聲後，察覺發生火災。而且轉眼間，火勢就蔓延到周邊建築物」。

一名42歲來自台灣的男性觀光客就住在附近的旅館。他表示，「當時外面煙霧瀰漫，我嚇得急忙避難。我接下來得去機場以便返台，但現場已拉起封鎖線，回不了旅館」。

每日放送（MBS）報導，相關單位表示，最初起火的地點位在一棟建物的一樓，而這棟建物3層樓高。

消防單位出動約40輛消防車前往現場，目前仍在滅火。

道頓堀一棟建築物去年8月曾發生火災，並波及同一排的拉麵店一蘭道頓堀店本館，當時的火災造成兩名消防員殉職，另有4人受傷。