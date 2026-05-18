大阪最繁華商圈今晨火警延燒4棟樓 目擊者聽見「砰」一聲巨響

日本大阪餐廳林立的鬧區18日清晨發生火警，餐飲店一樓冒出火苗，延燒2個半小時，波及4棟建築，大阪市消防局出動45輛消防車終於控制火場。所幸清晨沒有商家營業，未造成傷亡。

朝日新聞報導，日本時間18日上午清晨7時10分在大阪市中央區西心齋橋2丁目一棟3層樓餐飲店附近，有路人撥打119報案，表示「發生火災了。1樓正冒出火來。」火災現場位於南海難波站以北約500公尺處，是大阪最繁華的南區。

消防局指出，火勢疑從該餐飲店的1樓附近竄出，燒毀總面積約350平方公尺。大阪府警南署表示，已與疑為起火點的餐飲店店長取得聯繫。事發當時該店尚未營業，警消進一步調查詳細的起火原因。

住在火災現場附近的久左衛門振興町會副會長木村洋輔表示，他在上午7時多被消防車的警報聲驚醒。當時，疑為起火點的餐飲店前街道上瀰漫褐色濃煙，沒過多久，煙霧大到連前方都看不清。在他疏散附近居民時，聽到了「砰」的一聲巨響。他說，從來沒有經歷過這麼大的火災。幸好大家都平安無事。