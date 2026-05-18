瘦瘦針掀肌肉流失危機 研究曝身體機能快速老10歲

瘦瘦針等GLP-1類減重藥物席捲全球，但研究顯示，這類藥物降脂同時，恐快速流失肌肉量，形同身體機能直接老10歲，引發虛弱、代謝下降等副作用，學界擔心引發「衰弱危機」。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，GLP-1類藥物最初是用來治療肥胖症、第2型糖尿病等慢性疾病，如今卻漸漸被包裝成一種「生活風格的解決方案」。

在美國，這類藥物讓許多人成功瘦身，不僅肥胖率下降、食物消耗量大減，就連零售商也稱大尺碼服飾銷量下滑，數百萬人的健康與生活品質因而獲得改善。

然而，對於正在使用這些藥物的1300萬名美國民眾而言，有部分人在減脂的同時流失了肌肉，這個非預期的副作用不僅不會立即顯現，目前也還未獲廣泛討論。

一項由美國糖尿病學會（American DiabetesAssociation）發表的分析顯示，這類藥物可能使人體肌肉量快速且大幅流失，流失幅度高達10%，相當於身體機能直接老化10多歲。

醫師及研究人員指出，肌肉量流失情形雖與節食減重類似，但短時間內大幅度的流失，可能導致身體虛弱、不穩以及協調能力不足；另一項隱憂是，肌肉流失可能降低患者的新陳代謝速率，導致復胖。

參與這項分析的西澳大學（University of WesternAustralia）首席研究員葛林（Daniel Green）說，「我們正靠著助長衰弱來治療肥胖」，許多用藥的人最初減掉脂肪時感覺很好，但很快就開始感到虛弱和嗜睡。

葛林的研究顯示，透過定期重量訓練可有效減緩肌肉流失速度，他認為：「藥品包裝上應加註『使用時須搭配重量訓練』。」

美國丹佛的30歲女性金斯頓（Rayna Kingston）表示，她打完瘦瘦針隔天感到極度疲倦，除了基本家務外，幾乎做不了任何事，於是她改到週日注射，因為週一是她最不忙的一天。

由於她打完實在太虛弱，她的伴侶甚至得將餐食送到床上。她為此停止了運動，並稱醫師從未給她和肌力訓練或維持肌肉量有關的指引，「我只能靠Reddit論壇來了解我的身體到底發生什麼事」，僅用藥不到2個月便停藥。

藥廠表示，減重藥物只能在醫師建議下服用，同時須搭配飲食、運動等長期計畫。

禮來藥廠（Eli Lilly）發言人表示，美國食品暨藥物管理局（FDA）指引明確指出，使用這類藥物時應「增加體能活動」。

禮來藥廠與諾和諾德（Novo Nordisk）均表示，臨床試驗顯示，用藥者確實會流失部分肌肉量，但遠低於脂肪。禮來更指出，用藥者流失的脂肪重量是肌肉的3倍。

專家表示，對於年逾50歲、罹患骨質疏鬆症或行動不便者而言，以這種速度流失肌肉相當危險，恐增加受傷風險。

「英國醫學期刊」（BMJ）最近發表的研究顯示，相較透過改善生活方式瘦下來的人，使用GLP-1藥物者體重反彈速度快4倍，而且長回來的幾乎都是脂肪。研究人員表示，目前幾乎沒有關於如何停藥的指引或研究。

女性可能更容易受到這類藥物副作用的影響，副作用還包括噁心、腹瀉、偏頭痛以及較罕見的胰臟炎。

科學家正呼籲進行更多臨床試驗，以釐清這類減重藥對不同族群肌肉流失的全面性影響。