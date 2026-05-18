低價策略非王道？宜得利陷撤店苦戰 日網曝狠輸無印良品關鍵

根據日媒「ITmedia Business Online」報導，近年日本兩大居家生活品牌「無印良品」與「宜得利」業績呈現兩極化。曾雄霸家具市場的宜得利，受國內人口減少與物價高漲夾擊，營運面臨嚴峻挑戰。反觀主打生活雜貨的無印良品，營收持續逆勢上揚。這2個在台灣也深受喜愛的品牌，海內外事業版圖正悄悄發生改變。

宜得利過去以一條龍的生產模式，在東南亞成立自家工廠，藉「低價」橫掃市場。隨著大型家具需求減少，轉而拓展寢具、餐具及美妝等「非家具」雜貨領域，試圖與無印良品抗衡。但宜得利始終難以建立獨特的品牌魅力。加上受經濟環境影響，海外市場遇到瓶頸，特別是在中國大陸市場陷入苦戰，門市數量不斷縮減。

相較之下，無印良品的品牌力持續發威。創立初期，首任商品開發所長由女性擔任，並大量採用家庭主婦的使用心聲開發商品。創辦人堤清二更以「反對過度消費社會」為理念，奠定品牌樸實無華的基調，商品也從早期的食品逐漸擴展到雜貨與家具。這股「反璞歸真」的極簡美學，不僅助其站穩腳步，在競爭激烈的中國市場也成功擄獲年輕世代的心，一掃早期被嫌貴的陰霾，大幅擴張到四百多家門市。

這波品牌消長與品質差異，也引起日本消費者的強烈共鳴。日本網友一針見血指出，買宜得利像在「抽盲盒」，雖便宜但品質參差不齊，買到劣質品反而掃興，而無印良品則勝在品管穩定。在萬物齊漲的時代，消費者越來越怕因貪小便宜而吃大虧。若宜得利無法在低價之外創造新價值，短期內恐難以跨越無印良品長久以來建立的信任感。