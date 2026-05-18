河內打擊占用人行道 還路於民與街頭經濟難兩全

近來越南河內警察逐漸加強取締商家占用人行道的長期問題，改善城市形象，多數市民表示人行道更安全整潔，但恐加速街頭文化的消失，並打擊「人行道經濟」。部分人士認為，可設置小販擺攤的步行專區。

自今年2月起，河內市政府從勸導到嚴格執法，大力整頓人行道空間，成效逐漸顯現。近幾週來，河內許多街道的人行道變得更乾淨，路邊攤和小吃攤桌椅收了起來，機車亂停的狀況也稍有減少，更方便行人通行。

市中心街道旁依舊車水馬龍，餐廳、咖啡廳生意興隆，然而人行道卻寬敞許多，以往常見的塑膠椅和阻礙人行道的小吃攤已基本消失。行人不再需要進行「障礙賽」，穿梭於攤位和街邊桌椅之間。

對許多市民來說，這種改變令人開心，行人被迫走到馬路上的危險狀況有所改善，街道也更乾淨了。

在河內咖啡酒吧工作的俊安（Tuan Anh）接受中央社訪問時表示，「走路的空間變多了，以前走路的時候，大部分都要走到馬路上，那樣其實蠻危險的。現在比較方便，也比較安全。一開始我其實也有點不習慣，不過慢慢就覺得，這個政策對河內是有幫助的」。

曾住過台灣的阿玉（Ngoc）也表示贊成新法規。她用流利中文說道：「一般路過，都覺得河內是人擠人的地方，現在改革後，（路）就會好走一點。做生意的人慢慢地也會配合越南政府、主席的改革，河內會變越來越好」。

另一間在老城區的咖啡店員則告訴記者，僅有緊貼門口的地是老闆的。現在客人只能坐門前長椅，不能再如以前把小木桌擺在人行道上，否則店家可能面臨250萬越南盾（約新台幣3000元）的罰款。

河內市政府鐵腕為城市拉皮，不僅調動了大量警力，更使用新技術，特別是人工智慧監控系統，以解決長期存在的占用人行道問題，改善城市形象。

河內警方向西貢解放日報（Sài Gòn Giải Phóng）指出，截至4月底，該市126個區和鄉中有32個在當地派出所設立了攝影機監控中心。此外，還進行1000多次巡查，並根據監視器錄影證據，直接或間接開出6000多張罰單。

儘管秩序獲得整治，然而部分民眾表示，在人行道上用餐、休憩、閒聊，已是越南街頭文化的一部分，也是獨特的城市風景，逐漸空蕩的人行道與消失的小吃攤令人有些不習慣。

阿玉說，「他們的生活習慣，就是靠路邊；來河內的遊客，也是要來看外面擺攤、吃飯，在外面的熱情。現在改革，也是有點不習慣」。

俊安則說，人行道上有很多攤販、店家，後來慢慢都被清掉了，「剛開始會覺得有點空空的，不過如果看長遠一點的話，我覺得在很多方面都會變得比較安全」。

他工作的咖啡廳也因政策而必須撤掉原本擺在人行道上的桌椅，但他認為還是該遵守政策，「因這是為了大家的利益，還有整體景色， 讓河內可以發展得更好」。

在更安全的步行空間背後，隱藏著攤販的焦慮與難言，越南非正規的流動攤販占比非常高，此外也有許多店家只有極小的室內座位，生計長期都依賴人行道的空間。

一位不願露臉的麵店老闆感嘆，由於顧客停車或戶外用餐空間縮減，過去一個月客人減少，收入也下降近5成；多數攤販表示不便對政策發表看法。

一間河內飲料店員工則向越南快訊（VnExpress）指出，由於室內空間有限，顧客數量下降了70%。

如何在城市秩序和市民生計間取得平衡，是棘手問題，解決方法之一是設立規範的人行道商業區，商販可合法經營並收取費用，所得收入可用於城市設施和公共服務。另外，設立更多停車場，減少人行道停車的狀況也是當務之急。

城市規劃者和居民建議根據功能對街道進行分類，如在適合地區設立攤販區或步行街。阿玉就提到台灣做法可供參考。她表示，「像台灣有夜市，也有像我們這樣（管制）的，或是在步行街，讓人擺放攤位賣東西」，但確切做法要由國家規劃。

來自胡志明市的玉英（Ngoc Anh）也表示，「河內現在街道乾淨多了，對行人而言也比較安全。不過我覺得祭出新政策之際，政府也應該想辦法協助當地人，讓他們有擺放攤位的空間」。

她向中央社指出，在人行道上用餐確實是越南文化特色的一環，因此在胡志明市，政府統一規劃了路邊攤街區，人們能步行，以正確的方式享受當地小吃，攤販衛生上也獲得管理，對當地人、外國人都更安全。