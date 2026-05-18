泰國火車與巴士相撞8死32傷 火車司機毒檢初步呈陽性

泰國媒體5月17日引述警方公布，曼谷16日發生的火車與巴士相撞事故中，涉事火車司機尿液檢測的初步結果呈陽性，即體內含有毒品成份。

16日下午，曼谷一處鐵路平交道口發生交通事故，一列由北柳府駛往曼谷挽賜站的貨運火車，與一輛公共巴士相撞。事故波及多輛汽車與機車，現場起火並傳出爆炸聲。事故已造成8人死亡、32人受傷，當中包括一名中國公民輕傷；死者均為巴士上人員。

泰國總理阿努廷（Anuthin Chanwirakun）16日晚到事故現場視察，下令徹查事故原因，全力救助傷者。

↓ 列車與巴士相撞影片 ↓

泰國警方稱，將在18日公布火車司機，以及鐵路平交道口管理員的詳細驗尿結果。據指出，事發時由於交通擁堵，巴士被困在路軌上，導致欄桿無法完全放下，火車並未及時減速或停車。監視器畫面顯示，鐵路平交道口管理員只短暫揮動紅旗，很快便將其放下，令人懷疑未能有效向火車發出警告。

當局表示，火車司機已被指控過失致人死亡，巴士司機也將受到指控，但因仍在接受治療，無法接受訊問。

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文章授權轉載自《香港01》