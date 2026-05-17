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尼泊爾雪巴嚮導32度登頂聖母峰 再創世界紀錄

中央社／ 加德滿都17日綜合外電報導

尼泊爾官員表示，一位知名雪巴人嚮導今天第32次成功登頂世界最高峰聖母峰，刷新他自己去年創下的世界紀錄。

路透社報導，56歲的卡米．瑞塔（Kami RitaSherpa）在帶領登山公司的客戶時，抵達海拔8849公尺的聖母峰（Mount Everest）山頂。

尼泊爾觀光部對卡米．瑞塔達成「歷史性里程碑」，以及他對推廣山岳觀光的貢獻表達祝賀。

觀光部透過聲明表示，卡米．瑞塔於今天上午10時12分（台灣時間12時27分）攻頂。此外，52歲的雪巴人女性拉克帕（Lhakpa Sherpa）完成第11次登頂，刷新女性登上聖母峰的次數紀錄。

卡米．瑞塔於1994年首次登頂聖母峰，除2014年、2015年與2020年聖母峰因不同理由暫停開放攀登外，他每年都成功登頂，有時甚至一年內兩度攻頂。

在非雪巴人登山家中，英國嚮導庫爾（KentonCool）以19次登頂的紀錄居冠。

帶領外國登山家攀登聖母峰及其他高山，是許多雪巴人家庭的重要收入來源，他們是聖母峰所在地區索盧坤布（Solukhumbu）的居民。

在今年3月至5月登山季，尼泊爾當局已核發492張攀登聖母峰的許可證，但僅本月就有3名尼泊爾登山家在山上罹難。

尼泊爾 聖母峰 觀光

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