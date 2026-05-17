台灣民團日內瓦遊行挺台 高唱望春風令人動容

來自海內外各界的台灣民間團體、僑胞今天上午在日內瓦舉辦挺台參與世界衛生大會（WHA）遊行，超過百人參與，其中更有不少挺台的外國友人共襄盛舉。眾人更在現場合唱台灣民謠望春風，令人動容。

第79屆世界衛生大會（WHA）將於18日登場，在開幕前夕，來自世界各地的台灣僑胞、留學生與民間團體依慣例在日內瓦舉辦挺台遊行，呼籲國際重視台灣的貢獻，支持台灣加入世界衛生組織（WHO）等國際組織。

今年遊行從鄰近三角椅廣場的國際電信聯盟大樓開始，一路抵達日內瓦湖畔的蒙雷波斯公園附近。超過百人參與，遊行隊伍聲勢浩大。

除了瑞士當地的僑胞外，不少旅居歐洲的僑胞與留學生也特地前來聲援這項活動，希望能讓世界看見台灣。

歐洲台灣醫事聯盟執行長羅中萬接受中央社訪問時表示，台灣身為世界的一員，擁有豐富的醫療經驗、援助其他國家的經驗。因此，台灣有能力幫助世界。不管是經濟、公共衛生與醫療的發展，都是台灣可以貢獻社會、幫助世界的地方。

當隊伍抵達終點時，遊行民眾一起唱起台灣民謠望春風、經典台語歌愛拚才會贏，現場氛圍溫馨令人感動。

事實上，台灣的醫療貢獻也受到國際上許多人的肯定，不少國際友人也現身隊伍中，甚至有人舉著「台灣魂」的旗幟參與。

參與遊行的民眾克勞德（Claude）形容自己是台灣的支持者。他認為，台灣不是世界衛生組織（WHO）成員一事並不公平。今天看到如此多人上街支持台灣，相當高興。

他說，健康議題關乎每個人，沒有一個國家應該被排除在外。世界衛生組織在對抗疾病方面扮演著重要角色，例如在COVID-19時期，分享資訊、提供對抗疫情的知識。為什麼要將一個國家排除在這些資訊之外？

一名居住在日內瓦的烏克蘭民眾匿名接受中央社訪問時坦言，對於台灣並非WHO成員之一感到相當震驚，但相當清楚台灣民間對於烏克蘭的援助。往後也會持續為台灣宣傳與發聲。