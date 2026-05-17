立陶宛推「粉紅湯列車」 為維爾紐斯年度慶典暖身

立陶宛為年度盛事維爾紐斯「粉紅湯節」暖身，推出期間限定「粉紅湯列車」，將火車車廂打造成以當地經典粉紅冷湯為靈感的沉浸式粉紅空間，吸引旅客搭乘火車前來慶典同歡。

根據維爾紐斯官方旅遊推廣單位Go Vilnius新聞稿，這列粉紅湯列車自15日開始至8月30日行駛於莫次卡瓦（Mockava）至維爾紐斯（Vilnius）之間，是從波蘭首都華沙至立陶宛維爾紐斯跨境鐵路網絡的一部分，方便各地旅客前往。

列車內部以鮮豔粉紅色為主調，從天花板、牆面到桌面皆採一致設計，地板則印有粉紅湯（Šaltibarščiai）食材圖案，營造強烈視覺效果，並設置自拍鏡等裝置，強調社群分享體驗。

「粉紅湯節」是立陶宛的年度盛事，今年邁入第4屆，而且慶典規模更從2天延長至3天，將於29日至31日登場。粉紅列車的推出，為即將到來的慶典暖身。

活動期間，維爾紐斯整座城市將以粉紅色為主題，包含街頭裝置藝術、主題餐飲及邀請民眾穿著粉紅服飾等，並規劃50公尺的粉紅滑梯、服裝競賽、端湯競走比賽，以及全城同步享用粉紅湯的「粉紅時刻」等活動。

Go Vilnius公關主任吉爾茲姚斯凱特（EgleGirdzijauskaite）表示，這項設計希望讓旅程本身成為造訪城市體驗的一部分，「不只是抵達維爾紐斯，更重要的是旅客如何抵達。透過粉紅湯列車，我們將一段簡單的火車旅程轉變成令人難忘、充滿玩味且極具在地特色的體驗。」

Go Vilnius表示，「粉紅湯節」近年已從地方創意活動，發展為具國際辨識度的夏季節慶，結合飲食文化、城市行銷與民眾參與，成為吸引旅客造訪維爾紐斯的重要亮點。