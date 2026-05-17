華沙博物館之夜暗黑活力 破32萬人盡享藝文浪漫

第22屆華沙「博物館之夜」16日深夜落幕，吸引超過32萬名市民與遊客湧入街頭。從各大博物館、美術館到平日戒備森嚴的政府機關，均在夜幕低垂後揭開神祕面紗，讓華沙從黃昏到深夜都洋溢著藝文的浪漫與探索暗黑的活力。

活動官網顯示，華沙「博物館之夜」（NocMuzeów）自 2004年開辦，透過「夜間限定」與「完全免費」的誘因，配合全線免費的「博物館專線公車」（Specjalne linie muzealne），吸引超過32萬4千名市民與外地遊客湧入街頭。

「博物館之夜」的亮點之一，是國家權力核心與各大政府部門的限時開放。平常不對外開放的波蘭總統官邸美景宮（Belweder）、總理府、財政部與國家稅務總局、教育部、司法部以及衛生部等中央部會都破例對外開放，讓民眾進入參觀。

今年華沙「博物館之夜」共有高達331個場域在夜間免費開放，各大博物館與美術館也推出系列講座、工作坊、表演等豐富文化活動，其中充滿歷史底蘊的瓦金基皇家公園（Łazienki Królewskie）成為熱門的浪漫據點。

瓦金基皇家公園中的老橙園（Stara Oranżeria）由波蘭皇家歌劇院（Polska Opera Królewska）帶來深夜音樂會，公園內的露天劇場（Amfiteatr）則上演「一夜魔幻」（Czar jednej nocy）啞劇表演。

參訪民眾還能在皇家公園中的白色宮殿（BiałyDom）細品以四季和鳥禽為主題的壁畫、在水上宮殿（Pałac na Wyspie）跟著現場演奏學習波蘭傳統宮廷舞蹈。水上宮殿旁更設有波蘭造幣廠（Mennica Polska）互動區，由鑄幣師親自展示傳統鑄幣工藝，並贈送專屬紀念代幣。

一名波蘭學生接受中央社採訪時表示：「我一直以來都非常期待博物館之夜，因為這是一個絕佳的機會，能讓我一次參觀許多很久以前就想去的展館。」他也非常期待不同博物館特別規劃的展演和活動。

另一位參觀完博物館的外國遊客受訪表示，他很喜歡日本的文化，這次趁「博物館之夜」特別選擇以日本文化為主題的不同博物館，認識了很多關於日本的新知識。