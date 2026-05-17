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北韓近8年首見選手赴韓國 女足隊出戰亞冠盃4強賽
北韓一支職業女子足球隊今天下午抵達韓國仁川國際機場，這是北韓運動員自2018年12月以來時隔7年5個月訪韓國，她們此行是要參加亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽的4強戰。
韓聯社報導，這支名為「我故鄉」的北韓職業女子足球隊將於20日迎戰韓國水原FC女足隊，雙方要進行2025-26賽季亞洲足球聯盟女子冠軍聯賽（AFCWomen's Champions League）準決賽。
法新社報導，這支北韓女足隊抵達韓國仁川國際機場時，現場有許多媒體記者，以及舉著歡迎標語的公民團體。
但她們並未向現場記者和公民團體致意，而是迅速登上巴士，在韓國警方的護送下離開機場。
這個女足隊代表團總共有39人，包括27位選手與12名工作人員。
女子足球是北韓最強的國際運動項目之一，其國家女足隊經常參加亞洲區域比賽，甚至全球最高級別賽事。
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