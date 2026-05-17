澳航乘客鬧事稱想抽菸還咬空服員 飛機被迫轉降

澳洲航空公司（Qantas）一架飛往美國的班機因乘客擾亂秩序被迫轉降，據當地媒體報導，該名男乘客還咬了一名空服員。

法新社報導，由於該名乘客引起混亂，這架15日從澳洲墨爾本（Melbourne）起飛、原定飛往美國達拉斯（Dallas）的班機，臨時停留法屬玻里尼西亞（FrenchPolynesia）首府巴比提（Papeete）。

該名男子遭其他乘客制伏。包括澳洲廣播公司（ABC）等媒體報導，他還咬了一名澳航員工。

飛機降落後，這名男子改由地方當局接手，且未來不得再搭乘澳航所有班機。

澳航發言人今天告訴法新社：「我們的顧客及機組人員的安全是我們的首要考量，對於在我們飛機上的擾亂或具威脅性的行為，我們採取零容忍態度。」

英國「衛報」（The Guardian）報導，喜劇演員高德斯坦（Mike Goldstein）上傳到社群媒體的畫面顯示，一名男子與機組人員激烈爭執，當組員要求他移到機艙後方時，他不斷要他們「滾開」。

畫面中，男子站在走道上，看起來步伐不穩且說話含糊，還告訴一名空服員他想「出去抽根菸」。

這段影像沒有他涉嫌咬人的片段。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康