日本多地氣溫突破攝氏30度 廣島達34度

日本今天受到高氣壓籠罩影響，多地天氣晴朗且出現高溫。氣象廳指出，東京市區下午1時30分過後，觀測到氣溫攝氏30.2度，為當地今年首度實測到氣溫逾30度的「真夏日」。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」、40度以上稱為「酷暑日」。

「日本經濟新聞」報導，東京市區（東京都心）今天下午的氣溫，堪比7月中旬。

氣象廳指出，截至今天下午2時，日本全國約2成的觀測點、相當於177處，觀測到氣溫逾攝氏30度的狀況。

而且多地也紛紛出現今年最熱的日子，像是廣島縣安藝太田町今天就觀測到高溫34.2度；福島市測得31.1度；名古屋市測到30.9度。

報導指出，氣溫在身體尚未習慣暑氣的狀態就上升的話，會增加中暑風險，民眾需要多多補充水分。

「朝日新聞」報導，福岡縣久留米市與大分縣日田市今天雙雙觀測到34.1度；高知縣本山町測到33.5度。

日本多地明天預計繼續受高氣壓影響，大範圍地區預料天氣晴朗。