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馬爾地夫潛水意外！義學者母女等5人命喪深海 絕筆訊息曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
罹難的義大利海洋生物學家蒙特法爾科內生前傳給同事的最後訊息中，仍強調親眼觀察水下環境的重要性，對海洋的熱愛令人動容。示意圖／Ingimage
罹難的義大利海洋生物學家蒙特法爾科內生前傳給同事的最後訊息中，仍強調親眼觀察水下環境的重要性，對海洋的熱愛令人動容。示意圖／Ingimage

馬爾地夫日前發生嚴重的潛水意外。5名義大利籍潛水客在探勘深海洞穴時離奇失蹤，目前僅尋獲1具遺體，其餘4人研判已同喪海底。死者名單中赫見義大利知名海洋生物學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）與其愛女，而這位畢生奉獻給海洋的學者，在遇難前夕傳給同事的最後訊息也隨之曝光，字裡行間充滿對海洋研究的熱忱，令人不勝唏噓。

根據《紐約郵報》報導，51歲的蒙特法爾科內是義大利熱那亞大學（University of Genoa）屢獲殊榮的海洋生物學研究員。她此行前往馬爾地夫，主要是為了監測氣候變遷對熱帶生物多樣性的影響。

在致命潛水發生的前一晚，蒙特法爾科內傳給同事一段訊息：「觀察水下環境至關重要——對大眾而言，這片領域仍有太多未知——無論是透過我們自己的雙眼，還是透過鏡頭。」這段話如今成了她對畢生熱愛事業的最後遺言。

同行的罹難者還包括她22歲的大學女兒喬琪亞（Giorgia Sommacal）、31歲的研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、31歲的海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri），以及8年前為了潛水夢想搬到馬爾地夫的前銀行家、44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

這5名經驗豐富的潛水員於周四上午11點下水，原訂一小時後返回水面，卻就此音訊全無。當天傍晚6點15分左右，搜救人員在瓦夫環礁（Vaavu Atoll）附近的水下洞穴中尋獲貝內代蒂的遺體。隨後因季風增強、海象惡劣，搜救被迫暫停。

義大利大使佛蘭柯維吉（Damiano Francovigh）表示，搜救難度極高，因為該洞穴長約60公尺、深達水下近50公尺，且分為三個相連的區塊。馬爾地夫搜救人員目前僅能進入前兩個區塊，就必須上浮進行減壓。值得注意的是，該洞穴的深度幾乎是馬爾地夫休閒潛水極限（約30公尺）的兩倍，顯示他們當時可能使用了專業的技術潛水設備。

在事故當天上午，馬爾地夫國防部曾發布黃色二級警戒，警告強風與巨浪，並呼籲潛水員及船隻特別留意安全。

面對外界質疑，蒙特法爾科內的丈夫卡洛（Carlo Sommacal）悲痛表示，妻子擁有超過5000次的潛水經驗，絕非魯莽之人，更不可能拿女兒和其他年輕人的生命開玩笑。他推測，如果當時真的發布了警報，他們一定是在那之前就下水了，並希望搜救隊能尋獲妻子隨身攜帶的GoPro攝影機，以還原事故真相。

針對這起悲劇，熱那亞大學則迅速發表聲明澄清，雖然研究人員是因科學任務前往馬爾地夫，但這場致命的潛水行程「絕非科學任務規畫的一部分，純屬個人名義的活動」。

馬爾地夫 氣候變遷 潛水 警報

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