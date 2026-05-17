馬爾地夫潛水意外！義學者母女等5人命喪深海 絕筆訊息曝光

馬爾地夫日前發生嚴重的潛水意外。5名義大利籍潛水客在探勘深海洞穴時離奇失蹤，目前僅尋獲1具遺體，其餘4人研判已同喪海底。死者名單中赫見義大利知名海洋生物學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）與其愛女，而這位畢生奉獻給海洋的學者，在遇難前夕傳給同事的最後訊息也隨之曝光，字裡行間充滿對海洋研究的熱忱，令人不勝唏噓。

根據《紐約郵報》報導，51歲的蒙特法爾科內是義大利熱那亞大學（University of Genoa）屢獲殊榮的海洋生物學研究員。她此行前往馬爾地夫，主要是為了監測氣候變遷對熱帶生物多樣性的影響。

在致命潛水發生的前一晚，蒙特法爾科內傳給同事一段訊息：「觀察水下環境至關重要——對大眾而言，這片領域仍有太多未知——無論是透過我們自己的雙眼，還是透過鏡頭。」這段話如今成了她對畢生熱愛事業的最後遺言。

同行的罹難者還包括她22歲的大學女兒喬琪亞（Giorgia Sommacal）、31歲的研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、31歲的海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri），以及8年前為了潛水夢想搬到馬爾地夫的前銀行家、44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

這5名經驗豐富的潛水員於周四上午11點下水，原訂一小時後返回水面，卻就此音訊全無。當天傍晚6點15分左右，搜救人員在瓦夫環礁（Vaavu Atoll）附近的水下洞穴中尋獲貝內代蒂的遺體。隨後因季風增強、海象惡劣，搜救被迫暫停。

義大利大使佛蘭柯維吉（Damiano Francovigh）表示，搜救難度極高，因為該洞穴長約60公尺、深達水下近50公尺，且分為三個相連的區塊。馬爾地夫搜救人員目前僅能進入前兩個區塊，就必須上浮進行減壓。值得注意的是，該洞穴的深度幾乎是馬爾地夫休閒潛水極限（約30公尺）的兩倍，顯示他們當時可能使用了專業的技術潛水設備。

在事故當天上午，馬爾地夫國防部曾發布黃色二級警戒，警告強風與巨浪，並呼籲潛水員及船隻特別留意安全。

面對外界質疑，蒙特法爾科內的丈夫卡洛（Carlo Sommacal）悲痛表示，妻子擁有超過5000次的潛水經驗，絕非魯莽之人，更不可能拿女兒和其他年輕人的生命開玩笑。他推測，如果當時真的發布了警報，他們一定是在那之前就下水了，並希望搜救隊能尋獲妻子隨身攜帶的GoPro攝影機，以還原事故真相。

針對這起悲劇，熱那亞大學則迅速發表聲明澄清，雖然研究人員是因科學任務前往馬爾地夫，但這場致命的潛水行程「絕非科學任務規畫的一部分，純屬個人名義的活動」。