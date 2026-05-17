快訊

115會考英語／打破刻板印象！考生：男生買娃娃、候選人表裡不一入題

手機被駭？長輩開啟發票兌獎APP狂跳「裝置遭破解」！內行實測揪真凶

私小戰場／私小報名爆增 家長12年多花200萬也要搶

聽新聞
0:00 / 0:00

駐胡志明辦事處辦奧黛體驗 台僑送暖募捐橙劑受害者

中央社／ 河內17日專電

胡志明市台北經濟文化辦事處昨天與胡志明市奧黛博物館，共同舉辦越南文化體驗活動。文化交流同時展現台灣的人道關懷精神，台商與僑界募款捐贈落葉劑受害者協會，協會主席對台灣人的愛心表達由衷感謝。

16日，駐胡志明市台北經濟文化辦事處，與胡志明市奧黛博物館聯手舉辦「越南文化體驗日」。

本次活動適逢母親節的感恩5月，主辦單位特別將「文化交流」與「人道關懷」結合，於現場舉行公益捐贈儀式，向「胡志明市落葉劑受害者協會」捐贈善款，展現台灣僑界關懷的精神。

活動現場來賓包括駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、奧黛博物館館長黃玉雲、胡志明市落葉劑受害者協會主席阮洪山（Nguyễn Hồng Sơn）。

台灣僑界熱烈響應，世華工商婦女企管協會越南分會會長林怡伶、新順台灣商會會長陳智賢、同奈台灣商會李維淳、胡志明市台灣商會秘書長張勤芝、平陽台灣商會副會長陳靜璿均率領眾多會員親臨現場，彰顯台越兩地民間情誼緊密連結。

沉浸式體驗活動上午拉開序幕。主辦單位首先安排「奧黛博物館導覽」，帶領台商及僑胞走入時光隧道，細讀越南奧黛（Áo Dài）的百年演變與歷史底蘊。

隨後進行動態演出，由胡志明市文化大學學生帶來「越南歷代奧黛服飾展演」，將古典端莊與現代美學完美融合，令在場來賓驚艷。

接著，胡志明市落葉劑受害者協會的成員也帶來感動人心的生命演出，展現不屈的生命韌性；台灣參與者同台獻唱，以歌聲搭起心靈互動的橋梁。

在全場貴賓見證下，舉行了溫馨的捐贈儀式，由駐處代表台灣社群捐贈小額善款予胡志明市落葉劑受害者協會，胡志明市台灣商會準會長袁邵庭也捐贈1000萬越南盾（約新台幣1萬2000元）共襄盛舉。協會主席阮洪山對台灣人的人道關懷表達由衷感謝。

韓國耀表示，此次活動兼具文化傳承與社會公益的雙重價值，而台灣及越南對於美學、傳統文化的熱愛是共通的，相信透過這類深度的文化交流活動，可使兩國人民有更深的相互認識，進而增進雙邊友誼。

主辦單位也安排越南農村特色午餐與園區自由參觀，許多來賓換上越南傳統奧黛，漫步於古色古香的博物館園區內，親身體驗最道地的越南生活美學，為這場兼具文化傳承與社會慈善的盛會畫下完美句點。

1962年至1971年越戰期間，美軍在越南噴灑了約8000萬公升含有劇毒戴奧辛的落葉劑（或稱橙劑），導致約480萬名越南人接觸毒素，高達300萬人罹患癌症、神經系統疾病或產下先天畸形後代，遺傳災難已延續至第3代。隨著時間流逝，部分土地土壤仍有殘留戴奧辛，至今仍有受害者。

落葉劑的清理與賠償問題仍是現在越美關係間最重要的議題之一。越南國防部長潘文江（Phan Văn Giang）去年11月於河內會見美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）時就表示，美方協助越南解決有毒化學品等越戰遺留問題為兩國關係的基石。

胡志明市 越南 台灣人

延伸閱讀

韓國瑜出席歐洲台商年會 籲團結不分藍綠白

2026首屆菲律賓遊學展登場 華山變身「英語遊學村」

河內公布百年規畫 因應人口壓力改造千年古都

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

相關新聞

郵輪爆漢他病毒疫情 1名加拿大乘客初步檢測陽性

加拿大公共衛生官員今天表示，洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上的一名「高風險」乘客，對安地斯（Andes）病毒株漢...

男被判僅剩20%當爸機率！科技結合AI發威 助無精症夫妻奇蹟懷孕

對於渴望求子的夫妻而言，被診斷出「不孕」無疑是沉痛的打擊。全球約每六人就有一人面臨生育困難，其中男性因素佔了近半數。臨床上，約有1%的男性患有「無精症（Azoospermia）」，精液中幾乎找不到精子。不過，美國哥倫比亞大學（Columbia University）近期開發出一項名為「Star（精子追蹤與回收）」的AI新技術，成功在被判定「零希望」的男性體內找到隱藏的精子，為無數不孕家庭帶來奇蹟。

星期人物／10年換7總統…祕魯經濟不崩盤靠傳奇舵手

祕魯政局動盪多年，為何通膨從未失控？關鍵就在穩住市場信心的傳奇央行總裁貝拉德（Julio Velarde）！他帶領技術官僚展現無懼政治惡鬥的制度韌性，化身國家最強防火牆。當大選風暴再度來襲，這位護國舵手能否續任？

印度西瓜命案一家4口滅門！瓜中驗出老鼠藥成分 真相仍成謎

孟買「西瓜命案」釀成一家4口滅門，案件出現新進展！據外國報道，經法醫檢驗後，在死者體內多個器官及西瓜都被驗出磷化鋅，這是毒性極強的化學物質，極少劑量已可致命，此物質可存在於滅鼠藥及減毒毒餌，但如何滲入西瓜、案件是自殺、他殺或是意外，警方尚未能確定。

中國留學生雪梨麥當勞遭搶薯條致手斷 連夜開發「助留」AI項目：願沒人需要

近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。警方已當場控制襲擊者。事發後，里昂連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望能幫助不熟悉就醫、報警相關流程的留學生。

馬來西亞網紅遊台成鐵粉 直呼就像第二個家「美食隨便都好吃」

交通部觀光署赴馬來西亞推廣觀光，邀請當地人氣網紅Liz Qin分享旅台經驗。她大讚台灣美食「幾乎隨便點都很好吃」，也對台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。