駐胡志明辦事處辦奧黛體驗 台僑送暖募捐橙劑受害者

駐胡志明市台北經濟文化辦事處昨天與胡志明市奧黛博物館，共同舉辦越南文化體驗活動。文化交流同時展現台灣的人道關懷精神，台商與僑界募款捐贈落葉劑受害者協會，協會主席對台灣人的愛心表達由衷感謝。

16日，駐胡志明市台北經濟文化辦事處，與胡志明市奧黛博物館聯手舉辦「越南文化體驗日」。

本次活動適逢母親節的感恩5月，主辦單位特別將「文化交流」與「人道關懷」結合，於現場舉行公益捐贈儀式，向「胡志明市落葉劑受害者協會」捐贈善款，展現台灣僑界關懷的精神。

活動現場來賓包括駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、奧黛博物館館長黃玉雲、胡志明市落葉劑受害者協會主席阮洪山（Nguyễn Hồng Sơn）。

台灣僑界熱烈響應，世華工商婦女企管協會越南分會會長林怡伶、新順台灣商會會長陳智賢、同奈台灣商會李維淳、胡志明市台灣商會秘書長張勤芝、平陽台灣商會副會長陳靜璿均率領眾多會員親臨現場，彰顯台越兩地民間情誼緊密連結。

沉浸式體驗活動上午拉開序幕。主辦單位首先安排「奧黛博物館導覽」，帶領台商及僑胞走入時光隧道，細讀越南奧黛（Áo Dài）的百年演變與歷史底蘊。

隨後進行動態演出，由胡志明市文化大學學生帶來「越南歷代奧黛服飾展演」，將古典端莊與現代美學完美融合，令在場來賓驚艷。

接著，胡志明市落葉劑受害者協會的成員也帶來感動人心的生命演出，展現不屈的生命韌性；台灣參與者同台獻唱，以歌聲搭起心靈互動的橋梁。

在全場貴賓見證下，舉行了溫馨的捐贈儀式，由駐處代表台灣社群捐贈小額善款予胡志明市落葉劑受害者協會，胡志明市台灣商會準會長袁邵庭也捐贈1000萬越南盾（約新台幣1萬2000元）共襄盛舉。協會主席阮洪山對台灣人的人道關懷表達由衷感謝。

韓國耀表示，此次活動兼具文化傳承與社會公益的雙重價值，而台灣及越南對於美學、傳統文化的熱愛是共通的，相信透過這類深度的文化交流活動，可使兩國人民有更深的相互認識，進而增進雙邊友誼。

主辦單位也安排越南農村特色午餐與園區自由參觀，許多來賓換上越南傳統奧黛，漫步於古色古香的博物館園區內，親身體驗最道地的越南生活美學，為這場兼具文化傳承與社會慈善的盛會畫下完美句點。

1962年至1971年越戰期間，美軍在越南噴灑了約8000萬公升含有劇毒戴奧辛的落葉劑（或稱橙劑），導致約480萬名越南人接觸毒素，高達300萬人罹患癌症、神經系統疾病或產下先天畸形後代，遺傳災難已延續至第3代。隨著時間流逝，部分土地土壤仍有殘留戴奧辛，至今仍有受害者。

落葉劑的清理與賠償問題仍是現在越美關係間最重要的議題之一。越南國防部長潘文江（Phan Văn Giang）去年11月於河內會見美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）時就表示，美方協助越南解決有毒化學品等越戰遺留問題為兩國關係的基石。