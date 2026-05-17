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日本富山古剎夜晚陷火海 大法寺正殿疑全毀

中央社／ 東京17日綜合外電報導

位在日本富山縣高岡市市區的大法寺昨天發生火警後，近20輛消防車前往現場滅火。火災在事發約8小時40分鐘後，於今晨3時30分左右撲滅。相關人士透露，「正殿全被焚毀」。

日本放送協會（NHK）報導，根據大法寺的官方網站資訊，這間寺廟成立於1453年，當時仍是日本室町時代。

富山電視台（BBT）報導，高岡市居民昨晚6時45分左右通報消防單位，「大法寺用地內的屋頂冒出黑煙與火焰」。

警方表示，寺廟內住著住持栗山啓允在內的4人，而火災發生當時僅住持在寺廟內，所幸他後來順利逃出，並未受傷。目前這場火災尚未傳出傷亡消息。

大法寺內收藏著日本古代畫家長谷川等伯的作品，以及日本國家重要文化財。大法寺的相關人士透露，「正殿已經全毀」。

消防單位在滅火期間，也發現大法寺西南邊約60公尺處的通町御車山交流館2樓發生火災，當時也派員撲滅這處的火勢。

警消今天上午10時起將勘驗現場，調查起火與延燒原因。

火災 日本

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