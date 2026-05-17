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男被判僅剩20%當爸機率！科技結合AI發威 助無精症夫妻奇蹟懷孕

聯合新聞網／ 綜合報導
美國哥倫比亞大學研發出名為「Star」的AI系統，能以極高的運算速度從數千萬個細胞雜質中「大海撈精」，成功為無精症男性找回隱藏的精子。圖為人工生殖示意圖。（路透）
美國哥倫比亞大學研發出名為「Star」的AI系統，能以極高的運算速度從數千萬個細胞雜質中「大海撈精」，成功為無精症男性找回隱藏的精子。圖為人工生殖示意圖。（路透）

對於渴望求子的夫妻而言，被診斷出「不孕」無疑是沉痛的打擊。全球約每六人就有一人面臨生育困難，其中男性因素佔了近半數。臨床上，約有1%的男性患有「無精症（Azoospermia）」，精液中幾乎找不到精子。不過，美國哥倫比亞大學（Columbia University）近期開發出一項名為「Star（精子追蹤與回收）」的AI新技術，成功在被判定「零希望」的男性體內找到隱藏的精子，為無數不孕家庭帶來奇蹟。

BBC報導，美國一對夫妻潘妮洛普（Penelope）和山繆（Samuel）歷經兩年半的求子煎熬。經過檢查，山繆被診斷出患有「克氏症候群（Klinefelter syndrome）」，這是一種男性多出一條X染色體的基因疾病，導致他無法在精液中產生精子。當時醫師評估，他能擁有親生孩子的機率僅剩20%。

山繆坦言：「這就像在我臉上狠狠打了一巴掌，我以為我這輩子都無法擁有自己的孩子了。」然而，透過哥倫比亞大學生育中心的Star系統，醫療團隊從山繆的睪丸組織樣本中，成功「撈」出了8隻珍貴的精子，並順利與妻子的卵子結合。潘妮洛普於去年11月成功懷孕，預計將在今年夏天迎來一名健康的男嬰。

要在無精症患者的樣本中尋找精子，傳統上需仰賴實驗室人員在顯微鏡下，手動篩查數千萬個細胞碎片與雜質，不僅耗時且極易漏看。哥倫比亞大學生育中心主任威廉斯（Zev Williams）在2020年從天文學界獲得靈感：科學家利用AI演算法，能在幾分鐘內從龐大的夜空數據中找出新恆星。他心想：「這種尋找微光的過程，與我們在樣本中尋找精子非常相似。」

Star系統結合了微流體晶片與人工智慧。當樣本流經細如髮絲的通道時，儀器會以每秒300張影像的速度拍攝，AI演算法則在幾毫秒內，從雜質中精準鎖定極其罕見的精子，並由機械手臂瞬間將其提取，確保精子不受破壞。

威廉斯指出，Star系統的敏感度高達100%，找到的精子數量是人工搜尋的40倍。在最新175名原本被宣告「毫無希望」的無精症患者中，有近30%透過該技術成功找回精子。

儘管這項技術令人振奮，但醫學界也提出務實的警告。英國華威大學（University of Warwick）產科教授昆比（Siobhan Quenby）表示，將AI應用於解決嚴重的男性不孕症確實是一大進展，但病急亂投醫的心態也需要防範。

昆比教授強調：「經歷漫長求子路的夫妻往往非常絕望，這讓他們很容易成為昂貴且未經證實療法的推銷對象。」她提醒，雖然目前已有成功懷孕的案例，但在全面評估這項新技術的真正價值與穩定性之前，醫學界仍需要進行更多、更大規模的臨床試驗。

美國 BBC 懷孕 精子 男性 夫妻

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