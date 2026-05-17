郵輪爆漢他病毒疫情 1名加拿大乘客初步檢測陽性

加拿大公共衛生官員今天表示，洪迪亞斯號（MV Hondius）郵輪上的一名「高風險」乘客，對安地斯（Andes）病毒株漢他病毒初步檢測為陽性。

法新社報導，這艘爆發漢他病毒疫情的郵輪上共有4名加拿大公民，該患者為其中之一。該船原計劃於4月1日自阿根廷出發駛往大西洋，但途中爆發這起罕見的囓齒動物傳播疾病，使既定航程戛然而止。

加拿大公共衛生局在聲明中表示，來自西部卑詩省的官員通報：「在4名正進行自我隔離並接受症狀監測的高風險個案中，有1人初步檢測出安地斯型漢他病毒陽性反應。」

目前唯一已知可在人與人之間傳播的漢他病毒為安地斯病毒株。全球死亡人數目前維持在3人。

官員表示，這名患者及其出現輕微症狀的配偶已於昨天被送往醫院，並將在院內持續隔離觀察。

聲明指出：「為求慎重起見，第3名原先在安全處所進行隔離的人員，目前已被轉送至醫院接受評估與檢測。」

用於確認是否感染漢他病毒的檢驗結果，預計將在未來幾天內出爐。

加拿大公共衛生局強調：「目前與洪迪亞斯號郵輪相關的安地斯型漢他病毒疫情，對加拿大一般大眾造成的整體風險仍偏低。」

目前尚無針對漢他病毒的疫苗或特效藥，但衛生官員已駁斥將漢他病毒與COVID-19疫情相提並論的說法。