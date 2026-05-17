快訊

ChatGPT能幫你理財？美伊戰爭、貿易戰下表現如何

蘆洲社區大樓8樓清晨突竄火煙 3住戶嗆傷急送醫

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

華府龍舟賽登場 駐美代表首參賽、美副助卿現身

中央社／ 華盛頓16日專電

端午節來臨前，華府龍舟賽今天在波多馬克河登場，破紀錄吸引42支隊伍、近1500名選手報名參賽。駐美代表俞大㵢首度下場參與龍舟競技；美國國務院東亞副助卿楊恩、聖克里斯多福及尼維斯駐美大使等人也到場，為活動揭幕。

第23屆華府龍舟賽今天登場，活動由大華府台美文化協會（Taiwan-U.S. Cultural Association）主辦。開幕典禮由協會執行長胡兌昀主持，俞大㵢、駐美副代表楊懿珊、美國國務院東亞及太平洋事務局副助卿楊恩（Joshua Young）、聖克里斯多福及尼維斯駐美大使Jacinth Henry-Martin等政要出席。俞大㵢、楊恩也為龍舟點睛，拉開比賽序幕。

相較於去年比賽當天天候不佳，導致賽事一度中斷，今天則是天公作美、風和日麗。首次下場參賽的俞大㵢接受中央社記者採訪表示，在船上深刻感受到同心協力的重要，「大家一致的時候，船就划得特別快」。

他說，最困難的部分是賽前要逆流而上，先把船划到起跑點。重要的是大家動作一致，「只要這個做到，船就感覺很順，開始輕快往前走」，經營台美關係同樣也需要同心協力。

駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）今年共籌組9隊參賽，包括以「駐美國台北經濟文化代表處-玉山」（TECRO YUSHAN）為隊名的軍事代表團，政治組、新聞組、國會組、領務組、行政組等也都有組團參賽。

主辦單位表示，這次破紀錄吸引42支隊伍、近1500名選手報名參賽。賽事分為社區、工商、政府、教育及青少年組，設有200公尺與500公尺2項競速賽程。

常勝軍「玉山」今年獲得公開組200公尺第3名、500公尺第2名。

大華府台美文化協會指出，今年參賽隊伍陣容多元，涵蓋社區代表、外交人員、媒體工作者、華府地區僑團與校園團隊，以及由抗癌鬥士、聾啞人士組成的隊伍參賽，展現包容、多元與堅韌精神，讓龍舟賽不僅是體育競技，更成為文化交流與生命力展現的平台。

除了水上競技，協會表示，台灣文化展區為活動另一大亮點，包括交通部觀光署與僑教中心設攤，推廣台灣觀光與文化特色；客家文化體驗區展示端午香包、馬年吉祥物、手工風車製作，讓民眾有機會感受台灣民俗文化之美。

楊懿珊 楊恩 華府

延伸閱讀

台南之光！文化國小勇奪全國羽球賽男子、女子雙料冠軍

輕艇激流亞錦賽貴州登場 張筑涵領銜中華隊搶下亞運滿額門票

「御風輪」首航愛媛松山港 台日海事學生交流創新頁

天空變舞台！全國無人機齊聚恆春機場上演震撼飛行秀

相關新聞

印度西瓜命案一家4口滅門！瓜中驗出老鼠藥成分 真相仍成謎

孟買「西瓜命案」釀成一家4口滅門，案件出現新進展！據外國報道，經法醫檢驗後，在死者體內多個器官及西瓜都被驗出磷化鋅，這是毒性極強的化學物質，極少劑量已可致命，此物質可存在於滅鼠藥及減毒毒餌，但如何滲入西瓜、案件是自殺、他殺或是意外，警方尚未能確定。

中國留學生雪梨麥當勞遭搶薯條致手斷 連夜開發「助留」AI項目：願沒人需要

近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。警方已當場控制襲擊者。事發後，里昂連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望能幫助不熟悉就醫、報警相關流程的留學生。

馬來西亞網紅遊台成鐵粉 直呼就像第二個家「美食隨便都好吃」

交通部觀光署赴馬來西亞推廣觀光，邀請當地人氣網紅Liz Qin分享旅台經驗。她大讚台灣美食「幾乎隨便點都很好吃」，也對台...

泰國列車撞巴士事故至少8死25傷 當局展開調查

泰國救援當局官員和警方指出，首都曼谷市中心今天下午發生列車撞擊巴士並波及數台車輛的重大事故，造成至少8人喪命、25人受傷

東京大學五月祭收炸彈預告中止 神谷宗幣演講也喊卡

日本東京大學學園祭「五月祭」今天因收到炸彈預告，學園祭常任委員會基於安全理由，宣布全面取消當天活動；同樣在東大，參政黨代...

普亭愛犬過世…秋田犬「夢」曾為日俄狗狗外交象徵 俄總統府表哀悼

俄羅斯總統府向日媒證實，日本秋田縣10多年前贈送給俄國總統普亭的秋田犬「夢」（Yume）已在去年因衰老而過世。這隻母犬曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。