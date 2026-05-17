快訊

ChatGPT能幫你理財？美伊戰爭、貿易戰下表現如何

蘆洲社區大樓8樓清晨突竄火煙 3住戶嗆傷急送醫

紐時：川普接受北京說法「台灣釀緊張」專家稱恐無限期延宕對台軍售

聽新聞
0:00 / 0:00

中國留學生雪梨麥當勞遭搶薯條致手斷 連夜開發「助留」AI項目：願沒人需要

香港01／ 撰文／吳真銘
近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。美聯社
近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。美聯社

近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。警方已當場控制襲擊者。事發後，里昂連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望能幫助不熟悉就醫、報警相關流程的留學生。

麥當勞內遭陌生男暴力搶奪薯條致手指脫臼

《揚子晚報》報導，據當事人里昂稱，當地時間5月11日晚，他在雪梨一家麥當勞就餐時，一名陌生男子突然上前翻動他的餐食包裝袋。「他就直接抓住我手裡的薯條說：『這是我的。』」里昂表示，起初他以為是自己取錯了餐，檢查後回覆對方「不是」。不料該男子突然情緒失控，向他質問「你覺得你比我強？」，隨即突然動手，用一隻手攥住里昂左手的四根手指，另一隻手抓住他左手的大拇指，往反方向強行掰扭。

里昂稱，當場手指「嘎嘣」一下，像是脫臼了，該襲擊者隨即抓過一把薯條後離開。他表示，事發後，不少路人關心他的狀況。警察隨後趕到現場進行筆錄並查看閉路電視，未料在排查中發現襲擊者正在麥當勞門口街邊逗留蹲守，警方便當場將其控制。

據醫院的診斷證明，里昂被確診為拇指關節脫位、韌帶損傷。目前，他正在等待警方進一步的處理結果。

連夜開發針對突發事件AI項目 當事人：願沒人需要

里昂介紹，自己是一名大三數學系留學生，事發後，他發現留學生遇到突發情況時，缺少一套能照著做的流程，於是他想到可以做一個幫助留學生的指引項目。「受到傷害和驚嚇後可能很少有人能冷靜思考問題，我認為這方面的指導，尤其是對於身處異國他鄉的留學生來說，是很必要的但卻是空白的。」

為此，他連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望這個項目能夠成為「受傷／遇事時手機裡的冷靜朋友」。

里昂介紹，此項目是一個專門針對突發事件後的流程整理系統。在項目中，用戶可以直接用中文把事情按照記憶描述出來，由系統判斷風險等級，隨後拆分事件時間線，檢查邏輯缺口，追問關鍵細節，幫助用戶恢復完整經過。同時，它會根據事件情況自動提示哪些證據最重要，例如閉路電視錄像、目擊者信息等，以及這些東西應該如何盡快保留。

此外，里昂還表示，在項目設計中，他最在意「不會幫用戶編故事」這一點。系統會對信息明確標記「確定／大概／不確定」，把人在受傷和恐懼中的混亂狀態轉換成可執行的行動。里昂說：「說實話，我寧願永遠沒人需要它。但如果未來真的有人在國外遇到事情，至少手機裡能有一個東西告訴你下一步該做什麼。」

延伸閱讀：

2中國遊客旅費耗盡 持槍打劫泰國金舖CCTV全錄下 潛逃8小時落網

27歲中國女澳洲遇種族歧視辱罵　再被狂毆至滿面血　需辭職休養

文章授權轉載自《香港01》

雪梨 麥當勞 澳洲 留學生

相關新聞

印度西瓜命案一家4口滅門！瓜中驗出老鼠藥成分 真相仍成謎

孟買「西瓜命案」釀成一家4口滅門，案件出現新進展！據外國報道，經法醫檢驗後，在死者體內多個器官及西瓜都被驗出磷化鋅，這是毒性極強的化學物質，極少劑量已可致命，此物質可存在於滅鼠藥及減毒毒餌，但如何滲入西瓜、案件是自殺、他殺或是意外，警方尚未能確定。

中國留學生雪梨麥當勞遭搶薯條致手斷 連夜開發「助留」AI項目：願沒人需要

近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。警方已當場控制襲擊者。事發後，里昂連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望能幫助不熟悉就醫、報警相關流程的留學生。

馬來西亞網紅遊台成鐵粉 直呼就像第二個家「美食隨便都好吃」

交通部觀光署赴馬來西亞推廣觀光，邀請當地人氣網紅Liz Qin分享旅台經驗。她大讚台灣美食「幾乎隨便點都很好吃」，也對台...

泰國列車撞巴士事故至少8死25傷 當局展開調查

泰國救援當局官員和警方指出，首都曼谷市中心今天下午發生列車撞擊巴士並波及數台車輛的重大事故，造成至少8人喪命、25人受傷

東京大學五月祭收炸彈預告中止 神谷宗幣演講也喊卡

日本東京大學學園祭「五月祭」今天因收到炸彈預告，學園祭常任委員會基於安全理由，宣布全面取消當天活動；同樣在東大，參政黨代...

普亭愛犬過世…秋田犬「夢」曾為日俄狗狗外交象徵 俄總統府表哀悼

俄羅斯總統府向日媒證實，日本秋田縣10多年前贈送給俄國總統普亭的秋田犬「夢」（Yume）已在去年因衰老而過世。這隻母犬曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。