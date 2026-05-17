中國留學生雪梨麥當勞遭搶薯條致手斷 連夜開發「助留」AI項目：願沒人需要

近日，在澳洲的中國留學生里昂在社群媒體發文稱，其在雪梨一家麥當勞就餐時，遭一名陌生男子暴力搶奪薯條，導致其拇指關節脫位、手部韌帶損傷。警方已當場控制襲擊者。事發後，里昂連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望能幫助不熟悉就醫、報警相關流程的留學生。

麥當勞內遭陌生男暴力搶奪薯條致手指脫臼

《揚子晚報》報導，據當事人里昂稱，當地時間5月11日晚，他在雪梨一家麥當勞就餐時，一名陌生男子突然上前翻動他的餐食包裝袋。「他就直接抓住我手裡的薯條說：『這是我的。』」里昂表示，起初他以為是自己取錯了餐，檢查後回覆對方「不是」。不料該男子突然情緒失控，向他質問「你覺得你比我強？」，隨即突然動手，用一隻手攥住里昂左手的四根手指，另一隻手抓住他左手的大拇指，往反方向強行掰扭。

里昂稱，當場手指「嘎嘣」一下，像是脫臼了，該襲擊者隨即抓過一把薯條後離開。他表示，事發後，不少路人關心他的狀況。警察隨後趕到現場進行筆錄並查看閉路電視，未料在排查中發現襲擊者正在麥當勞門口街邊逗留蹲守，警方便當場將其控制。

據醫院的診斷證明，里昂被確診為拇指關節脫位、韌帶損傷。目前，他正在等待警方進一步的處理結果。

連夜開發針對突發事件AI項目 當事人：願沒人需要

里昂介紹，自己是一名大三數學系留學生，事發後，他發現留學生遇到突發情況時，缺少一套能照著做的流程，於是他想到可以做一個幫助留學生的指引項目。「受到傷害和驚嚇後可能很少有人能冷靜思考問題，我認為這方面的指導，尤其是對於身處異國他鄉的留學生來說，是很必要的但卻是空白的。」

為此，他連夜開發了一個「SafeAbroad留學生事件材料助手」AI項目，希望這個項目能夠成為「受傷／遇事時手機裡的冷靜朋友」。

里昂介紹，此項目是一個專門針對突發事件後的流程整理系統。在項目中，用戶可以直接用中文把事情按照記憶描述出來，由系統判斷風險等級，隨後拆分事件時間線，檢查邏輯缺口，追問關鍵細節，幫助用戶恢復完整經過。同時，它會根據事件情況自動提示哪些證據最重要，例如閉路電視錄像、目擊者信息等，以及這些東西應該如何盡快保留。

此外，里昂還表示，在項目設計中，他最在意「不會幫用戶編故事」這一點。系統會對信息明確標記「確定／大概／不確定」，把人在受傷和恐懼中的混亂狀態轉換成可執行的行動。里昂說：「說實話，我寧願永遠沒人需要它。但如果未來真的有人在國外遇到事情，至少手機裡能有一個東西告訴你下一步該做什麼。」

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文章授權轉載自《香港01》