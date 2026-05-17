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義大利摩狄納汽車衝撞8人傷 肇事駕駛落網
義大利北部城市摩狄納（Modena）市中心今天發生汽車衝撞行人事件，造成8人受傷，其中4人傷勢嚴重。
警方指出，肇事駕駛為一名30多歲男子，已遭逮捕。
摩狄納市長梅澤提（Massimo Mezzetti）接受義大利廣播電視公司RaiNews24訪問時表示，傷者中有4人傷勢嚴重。
梅澤提指出，駕駛人為義大利籍，出生於貝加莫（Bergamo），具有北非血統，現居摩狄納地區。
梅澤提說：「目前看來，該名駕駛故意將車輛開上人行道，撞擊多名行人後衝進一家商店櫥窗。他隨後下車，持刀揮舞。」
「有一名男子試圖制止駕駛人，受到輕傷。」
一名目擊者告訴RaiNews24，肇事駕駛似乎受酒精或毒品影響，但當局尚未證實。
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群媒體X發文表示：「我向所有傷者及其家屬表達關懷與聲援。」
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