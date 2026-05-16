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日本栃木命案疑涉「匿流」 4名16歲高中生落網

中央社／ 東京16日專電

日本栃木縣一處住宅14日發生強盜殺人案，造成69歲婦人死亡、婦人的2個兒子受傷。警方今天以涉嫌強盜殺人逮捕一名男高中生，至今已有4名少年落網，且全部年僅16歲。警方認為4人就是犯罪執行者，懷疑案件與「匿名流動型犯罪集團」（簡稱「匿流」）有關。

NHK、讀賣新聞報導，根據警方調查，栃木縣上三川町一處住宅14日上午9時25分左右遭多名歹徒闖入。歹徒搜刮財物期間，69歲婦人富山英子遭到持刀襲擊，胸口等部位被刺身亡；當時正在屋外務農、趕回家的40多歲長男與30多歲次男，也遭毆打頭部受傷。

警方15日先後逮捕兩名居住於相模原市的16歲少年，今天又逮捕另一名同住相模原市的16歲男高中生，隨後再於下午5時40分左右，以涉嫌強盜殺人，逮捕住在川崎市的另一名16歲男高中生。至此，被逮捕的少年已增至4人。

警方認為，這起案件可能是以「暗黑打工」招募執行者的「匿流」犯罪集團所為，正在持續追查其他涉案人士。

警方透過案發現場周邊監視器畫面等線索，鎖定其中一名少年，於15日晚間在相模原市住家附近，趁其外出時將他緊急逮捕。警方同時在附近公園停車場發現一輛白色高級進口汽車，懷疑是犯案集團使用的交通工具。

警方今天上午將最先被捕的男高中生移送宇都宮地方檢察廳。該少年供稱，「是同年級朋友邀我加入，其他同夥開車逃跑了」。辦案相關人士透露，至少有4人在現場參與犯案，另外可能還存在負責下達指示的上層。

曾任警視廳搜查一課理事官、負責殺人與強盜案件偵辦的副島雅彥分析指出，「對下達指示者而言，即使執行者被捕，只要能拿到錢就無所謂。他們可能是為了逼迫住戶到金融機構提款，因此選擇白天犯案，這是典型的『匿流』犯案模式」。

對於執行者都是16歲高中生，副島指出，「由於近年執行者被逮捕的風險很高，犯罪集團可能認為年紀小的更容易控制，於是將招募對象年齡下降至10多歲」。

副島表示，這類犯罪已逐漸形成「犯罪商業模式」，犯罪集團不斷研究如何避免被捕，與警方展開攻防。

他認為，近年警方透過逐步向上追查的方式接近主謀，已經累積不少成果。這起案件未來可能會與其他案件出現關聯，屆時警方可能結合警視廳及各地警方力量，全力打擊犯罪組織。

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