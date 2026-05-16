馬來西亞網紅遊台成鐵粉 直呼就像第二個家「美食隨便都好吃」

交通部觀光署赴馬來西亞推廣觀光，邀請當地人氣網紅Liz Qin分享旅台經驗。她大讚台灣美食「幾乎隨便點都很好吃」，也對台灣濃厚的人情味印象深刻，直呼「台灣就像第二個家」。

觀光署於15日、19日分別在檳城與吉隆坡舉辦台灣旅展與觀光推廣會，延續「Taiwan-Waves of Wonder」（台灣魅力．驚喜無限）品牌意象，以雙城接力方式行銷台灣。

馬來西亞是台灣新南向重要客源市場之一，2025年經濟成長率達5.2%，出境旅遊需求持續升溫，其中包括越來越多尋找創新旅遊目的地的年輕穆斯林族群。

觀光署吉隆坡辦事處主任周士弼表示，大馬穆斯林人口占全國近7成，為持續拓展穆斯林旅客市場，觀光署近年持續強化穆斯林友善旅遊宣傳。台灣於2025年獲萬事達卡－新月評等「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）非伊斯蘭合作組織旅遊目的地第4名，展現整體接待能量與服務品質已獲肯定。

他指出，大馬華裔社群與台灣連結深、重遊意願高，觀光署持續與留台同學會等單位合作，結合特色慶典推動包括鐵道與海島等多元主題深度旅遊，希望提升赴台深度旅遊吸引力。

此外，為吸引年輕族群赴台旅遊，觀光署透過網紅行銷策略，加強推廣台灣美食、山海景觀等多元主題旅遊。

馬來西亞人氣網紅Liz Qin在檳城台灣旅展接受中央社記者訪問時表示，自己從小受到台灣偶像劇、歌手與綜藝節目影響，一直很想到台灣旅遊。18歲首次赴台後，便「深深愛上台灣」。

她指出，台灣夜市美食令人印象深刻，無論是胡椒餅、珍珠奶茶、滷肉飯或排骨湯，「幾乎隨便點都很好吃」。相較之下，馬來西亞夜市雖然選擇多元，但不一定每個攤販都能維持相同水準。

除了美食，Liz Qin也特別讚賞台灣濃厚的人情味。她說，不論是旅館員工、計程車司機，或是夜市攤販，從交談中都能感受到台灣人的熱情，也常主動分享當地景點、美食與生活見聞，「感覺就像認識很久的朋友一樣」。

Liz Qin說，台灣給人的親切感，也讓她有「台灣就像第二個家」的感覺。

在旅展現場的穆斯林安迪卡（Atikah）受訪表示，台灣對穆斯林旅客相當友善，穆斯林赴台旅遊，無論尋找清真食品或祈禱空間都相當方便，整體旅遊環境十分便利，「完全不需要擔心」。

安迪卡也特別推薦馬來西亞穆斯林到台灣旅遊。她說，台灣不僅安全、交通便利，當地民眾也相當友善，讓穆斯林旅客能夠安心自在地旅行。