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世衛警告尼古丁袋監管鬆散 恐引發青少年成癮風險

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天敦促各國政府針對尼古丁袋銷售採取更多監管措施，世衛警告具高度成癮性的尼古丁袋，正以瞄準年輕族群的方式「積極行銷」。

路透社報導，利用放入嘴唇下方以帶來尼古丁快感的尼古丁袋（nicotine pouches），迅速成為大型菸草公司用來抵消吸菸人口下滑的最重要產品之一。

世衛表示，政府必須推出更多措施，以保護民眾、尤其是青少年免於成癮。

世衛指出，尼古丁袋在社群媒體上受到網紅的大力推廣，以及透過令人嚮往的生活風格行銷，並以贊助音樂會、節慶活動與一級方程式賽車（Formula 1）等賽事來吸引年輕族群。這些行銷策略連部分支持以尼古丁袋作為減少吸菸危害工具的人士也認為並不妥當。

世衛官員克魯格（Etienne Etienne Krug）指出：「這些產品在設計上就是為了讓人成癮。」

世衛表示，目前約有160個國家對尼古丁袋沒有具體的監管法規，並呼籲實施一系列管制措施，包括限制尼古丁含量上限、禁止廣告，以及禁止或嚴格限制口味。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

WHO 抽菸

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