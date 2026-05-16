東京大學五月祭收炸彈預告中止 神谷宗幣演講也喊卡

日本東京大學學園祭「五月祭」今天因收到炸彈預告，學園祭常任委員會基於安全理由，宣布全面取消當天活動；同樣在東大，參政黨代表神谷宗幣原定今天演講，也因為民眾抗議，在開始前臨時喊卡。

朝日新聞、時事通信社報導，東大五月祭於16、17日舉行，但常任委員會表示，由於收到針對委員會及特定企劃團體的炸彈預告郵件，基於安全考量，決定取消當天所有活動，至於17日活動是否舉行仍「未定」。

常任委在官方社群媒體X帳號發文表示，「委員會及特定企劃團體收到犯罪預告電子郵件，聲稱已在本鄉・彌生校區多處設置炸彈，並將在五月祭期間引爆。與校方及警方協商後，經過慎重評估，認為難以確保來場者、企劃參與者以及委員的安全，因此決定取消今天所有活動」。

「五月祭」是東京大學每年初夏舉辦的大型學園祭。全校學生齊心協力舉辦為期兩天的活動，開放給一般民眾自由參加，活動內容豐富多元，從美食攤位到學術展示、表演活動、互動體驗應有盡有。

另外，保守派學生社團「右合之衆」原定於中午12時舉辦神谷宗幣演講，不過主辦單位於上午11時30分宣布，因「安全確認上的問題」延後開始時間，接著於下午1時正式宣布取消，並表示這是根據「五月祭常任委員會的判斷」。

活動中止後，下午4時左右，大批參觀民眾陸續從東大正門離開。工作人員在門口向民眾喊話，「五月祭已經中止了」。離場人潮排起隊伍，朝附近地下鐵本鄉三丁目站方向移動。

1名東大一年級男學生表示，原本計劃帶來自埼玉縣母校的10多名高中學弟妹參觀學校，「難得的活動取消了，真的很遺憾」。另一名2年級學生則說，收到中止通知的時候，「一開始不知道原因，後來聽說是收到炸彈預告，真的很震驚」。

神谷宗幣的演講活動開始之前，現場聚集反對人潮。相關人士透露，反對演講的學生在通往會場教室的樓梯靜坐抗議，並與參政黨相關人士發生衝突，導致現場秩序失控。

神谷過去曾因被批評發表歧視性言論，引發爭議。他要在東大演講的消息公布後，社群媒體出現大量反對聲浪，本鄉校區正門前今天也出現抗議活動。

對於演講取消，神谷在X發文表示，「今天的演講似乎因為觀眾無法進入會場，因此被迫中止。雖然我一直在現場待命，但也無可奈何。辛苦所有工作人員了，對於特地前來的各位感到非常抱歉。早知如此，或許應該在附近舉辦街頭演說比較好。今後舉辦活動時會一邊思考替代方案」。