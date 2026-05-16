泰國曼谷火車與巴士相撞 已知6死多人傷

泰國曼谷今天下午發生一列火車與巴士、多輛汽車碰撞事故，已導致6人死亡，多人受傷。當局持續派員到現場搶救。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）等媒體報導，當地時間下午3時42分（台灣時間下午4時42分）曼谷機場捷運馬卡訕（MAKKASAN）站附近發生巴士起火事故。

據報導，起因是一列火車與一輛巴士、多輛汽車和摩托車相撞。

初步統計，事故已導致6人死亡、多人受傷，相關部門正在控制火勢，多輛救護車趕往現場。