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泰國曼谷火車與巴士相撞 已知6死多人傷

中央社／ 曼谷16日專電

泰國曼谷今天下午發生一列火車與巴士、多輛汽車碰撞事故，已導致6人死亡，多人受傷。當局持續派員到現場搶救。

根據泰國公共電視台（Thai PBS）等媒體報導，當地時間下午3時42分（台灣時間下午4時42分）曼谷機場捷運馬卡訕（MAKKASAN）站附近發生巴士起火事故。

據報導，起因是一列火車與一輛巴士、多輛汽車和摩托車相撞。

初步統計，事故已導致6人死亡、多人受傷，相關部門正在控制火勢，多輛救護車趕往現場。

泰國 火車 曼谷

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