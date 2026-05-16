普亭愛犬過世…秋田犬「夢」曾為日俄狗狗外交象徵 俄總統府表哀悼

俄羅斯總統府向日媒證實，日本秋田縣10多年前贈送給俄國總統普亭的秋田犬「夢」（Yume）已在去年因衰老而過世。這隻母犬曾在日俄領袖會晤時露面，成為狗狗外交的象徵。

「讀賣新聞」今天報導，俄羅斯總統府受訪時回答，「夢於2025年因高齡而過世」，對此「表達哀悼之意」。報導指出，「夢」生前可能被養在俄國首都莫斯科郊外的總統官邸。不清楚「夢」確切的死亡日期。

普亭（Vladimir Putin）以愛狗廣為人知。

2012年，時任秋田縣知事為了感謝俄國在日本2011年遭遇311大地震後伸出援手，因此贈送這隻秋田犬給普亭。

2014年2月，時任日相安倍晉三在俄羅斯南部城市索契（Sochi）出席日俄領袖會談時，這隻狗狗還曾陪同普亭共同歡迎安倍到訪等，先前在營造「日俄友好」氣氛之際發揮了一定作用。

報導指出，「夢」若還活著的話，4月24日滿14歲。

俄羅斯總統府去年1月告訴「讀賣新聞」，「牠（夢）相當有精神，性格調皮但忠誠，一直在官邸帶給總統歡樂。」

秋田犬「夢」（Yume）曾陪同普亭共同歡迎安倍到訪。 路透社