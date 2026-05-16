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民主剛果爆發新一波伊波拉疫情 至少80死

中央社／ 金夏沙15日綜合外電報導

剛果民主共和國（簡稱民主剛果）衛生部今天表示，該國東部伊圖里省(Ituri）爆發新一波伊波拉疫情，已造成至少80人死亡。

路透社報導，衛生部長穆蘭巴（Roger KambaMulamba）在聲明中表示，昨天檢測的樣本證實在盧瓦巴拉（Rwampara）、蒙瓦盧（Mongwalu）及布尼亞（Bunia）等區，發現8例伊波拉病毒Bundibugyo型確診病例。

衛生部指出，目前已出現246例疑似病例。其中疑似為指標病例的是一名在布尼亞福音醫療中心（Evangelical Medical Centre）過世的護理師，她在發病後出現發燒、出血、嘔吐及極度虛弱等症狀。

民主剛果政府表示，已啟動公共衛生緊急行動中心，加強流行病學與實驗室監測，並已下令迅速部署應變小組。

非洲疾病管制預防中心（Africa Centres for DiseaseControl and Prevention）今天稍早表示，民主剛果伊圖里省已證實爆發伊波拉疫情，並在聲明中表示，目前正在與剛果、烏干達、南蘇丹及全球夥伴召開緊急會議，以加強跨境監測、整備及應變工作。

非洲疾病管制預防中心指出，死亡與疑似病例主要通報於蒙瓦盧與盧瓦巴拉區，實驗室證實的確診病例中通報4死。省會布尼亞也通報了疑似病例。

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