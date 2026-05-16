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墨西哥教師不滿調薪方案 揚言世界盃期間發動抗議

中央社／ 墨西哥市15日綜合外電報導

墨西哥公立學校教師今天在教師節當天展開集會遊行，要求大幅調薪，並揚言訴求若未獲回應，將於6月11日世界盃足球賽開幕時發動大規模抗議。

法新社報導，墨西哥全國教育工作者工會（National Education Workers）約3000名成員在墨西哥市街頭遊行抗議，警方築起人牆阻止他們前往教育部。

一名抗議者手持標語寫著：「教育不是優先事項，價值百萬美元的世界盃商機才是。」另一名抗議人士則是邊遊行邊以腳交互踢足球。

墨西哥政府與教師工會領袖已同意調薪9%，但工會內部意見分歧。其中一個反對派分支要求調薪100%。

墨西哥公立學校教師每月薪資起薪相當於967美元（約新台幣30535元）。

來自北部薩卡特卡斯州（Zacatecas）的教師歐洛斯柯（Filiberto Fraustro Orozco）告訴法新社：「我們要求當局回應我們的訴求。」他表示，工會成員已同意在世界盃期間發動密集的抗議活動。

過去墨國教師發動抗議，曾透過封鎖包括通往國際機場等主要道路，成功讓墨西哥市大部分地區癱瘓數日。

本屆世界盃由墨西哥與美國、加拿大共同主辦，墨西哥預計將有約500萬名遊客因世界盃到訪。

世界盃 足球 工會 抗議行動 墨西哥 教師節 教師

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