5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

馬爾地夫14日發生一起義大利遊客水肺潛水死亡事故，共造成5人喪命。唯一一名倖存者之所以逃過一劫，是因為她當時留在遊艇上，沒有跟著其他人一起下水。

根據《紐約郵報》與BBC報導，5名死者包括熱那亞大學（University of Genoa）海洋生物學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她20歲的女兒與2名研究人員，另外1人則是船舶營運經理兼潛水教練。團隊第6名潛水員也是熱那亞大學學生，但她並未下水，而是留在「約克公爵號」（Duke of York）遊艇上。

根據報導，事故地點靠近阿利馬塔島（Alimatha）。這支潛水團隊原本準備潛往瓦夫環礁（Vaavu Atoll）一處深度約50公尺的海底洞穴。唯一倖存的女學生當時已經穿好裝備，但最後因不明原因改變心意，決定留在遊艇上。下水的5人遲遲未浮出水面，船員隨後通報失蹤。

馬爾地夫以遍布珊瑚島的海島景觀聞名，是熱門旅遊勝地。這起事件也被認為是當地歷來最嚴重的單一潛水事故。儘管媒體形容她是「那一天唯一的直接生還者」，也是「重建事故發生前最後時刻的重要證人」，但官方表示，當天船上其實還有約24名非船員乘客。據報導，這名女學生隔天已啟程返家與家人團聚。

馬爾地夫軍方表示，已在約60公尺深的洞穴中找到1具遺體，另外4名潛水員據信也在洞穴內。軍方已派遣配備特殊裝備的潛水員前往現場。由於天候惡劣，搜救行動15日暫停。義大利外交部則表示，正與馬爾地夫當局合作搜尋遺體。

當地警方正在調查事故原因，專家指出，高氧症與恐慌反應可能是導致5人喪命的原因。維洛納大學醫院（University Hospital of Verona）肺臟科主任米凱萊托（Claudio Micheletto）表示：「很可能是氧氣瓶出了問題。」他說：「高氧症（hyperoxia）造成的死亡，是潛水時最可怕的死法之一，結局非常悲慘。」

義大利水下與高壓醫學學會（Italian Society of Underwater and Hyperbaric Medicine）主席波洛尼尼（Alfonso Bolognini）則表示，恐慌也可能是事故因素之一。他說：「在50公尺深的洞穴內，只要有1名潛水員出問題，或有人恐慌發作，就可能釀成事故。情緒激動會讓海水變得混濁，影響能見度，進而導致致命錯誤。」但他也強調，現在還很難說海底究竟發生了什麼事。