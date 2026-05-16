快訊

川普前腳剛離開 央視證實「普亭將訪問大陸」未提及具體時間

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
馬爾地夫胡魯馬累島（Hulhumale）的遊客15日在海灘休憩。資料照片。法新社
馬爾地夫胡魯馬累島（Hulhumale）的遊客15日在海灘休憩。資料照片。法新社

馬爾地夫14日發生一起義大利遊客水肺潛水死亡事故，共造成5人喪命。唯一一名倖存者之所以逃過一劫，是因為她當時留在遊艇上，沒有跟著其他人一起下水。

根據《紐約郵報》與BBC報導，5名死者包括熱那亞大學（University of Genoa）海洋生物學教授蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）、她20歲的女兒與2名研究人員，另外1人則是船舶營運經理兼潛水教練。團隊第6名潛水員也是熱那亞大學學生，但她並未下水，而是留在「約克公爵號」（Duke of York）遊艇上。

根據報導，事故地點靠近阿利馬塔島（Alimatha）。這支潛水團隊原本準備潛往瓦夫環礁（Vaavu Atoll）一處深度約50公尺的海底洞穴。唯一倖存的女學生當時已經穿好裝備，但最後因不明原因改變心意，決定留在遊艇上。下水的5人遲遲未浮出水面，船員隨後通報失蹤。

馬爾地夫以遍布珊瑚島的海島景觀聞名，是熱門旅遊勝地。這起事件也被認為是當地歷來最嚴重的單一潛水事故。儘管媒體形容她是「那一天唯一的直接生還者」，也是「重建事故發生前最後時刻的重要證人」，但官方表示，當天船上其實還有約24名非船員乘客。據報導，這名女學生隔天已啟程返家與家人團聚。

馬爾地夫軍方表示，已在約60公尺深的洞穴中找到1具遺體，另外4名潛水員據信也在洞穴內。軍方已派遣配備特殊裝備的潛水員前往現場。由於天候惡劣，搜救行動15日暫停。義大利外交部則表示，正與馬爾地夫當局合作搜尋遺體。

當地警方正在調查事故原因，專家指出，高氧症與恐慌反應可能是導致5人喪命的原因。維洛納大學醫院（University Hospital of Verona）肺臟科主任米凱萊托（Claudio Micheletto）表示：「很可能是氧氣瓶出了問題。」他說：「高氧症（hyperoxia）造成的死亡，是潛水時最可怕的死法之一，結局非常悲慘。」

義大利水下與高壓醫學學會（Italian Society of Underwater and Hyperbaric Medicine）主席波洛尼尼（Alfonso Bolognini）則表示，恐慌也可能是事故因素之一。他說：「在50公尺深的洞穴內，只要有1名潛水員出問題，或有人恐慌發作，就可能釀成事故。情緒激動會讓海水變得混濁，影響能見度，進而導致致命錯誤。」但他也強調，現在還很難說海底究竟發生了什麼事。

義大利 馬爾地夫 BBC 潛水 遊客

延伸閱讀

馬爾地夫深海洞穴潛水釀5死悲劇 同行唯一倖存女因未下水逃過一劫

驚悚瞬間…女攝影師蹲街頭拍摩托車特技 被好友正面高速衝撞亡

奇蹟獲救！50歲澳洲男困台東海岸山脈7天 沒食物沒鞋子、靠本能找水撐命

女護理師戀上精神科病患 旅館密會8個月還懷孕…下場慘了

相關新聞

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

馬爾地夫14日發生一起義大利遊客水肺潛水死亡事故，共造成5人喪命。唯一一名倖存者之所以逃過一劫，是因為她當時留在遊艇上，沒有跟著其他人一起下水。

東京麻疹239個病例創10年新高 啟動緊急疫苗接種

因應麻疹疫情持續擴大，日本東京都政府15日宣布，將針對過去72小時內與患者有過接觸的人實施「緊急疫苗接種」，自18日起於東京都內指定醫療機構免費施打。

剛果爆發新一波伊波拉疫情 疑似246病例已奪65命

美聯社報導，非洲最高公共衛生機構已證實，剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情。非洲疾病預防控制中心15日發表聲明表示，這波新疫情已記錄到246個疑似病例，其中65人死亡。

退休移居鄉下夢碎？夫妻賣都市公寓過慢生活 3年後妻崩潰：撐不下去

許多退休族群嚮往遠離都市喧囂，搬到自然環境中度過晚年生活，但理想與現實之間往往存在落差。日本一對夫妻在退休後選擇「返鄉生活」，雖然前半年過得相當愉快，但隨著時間推移，妻子最終卻萌生想搬回都市的念頭，而背後原因也與夫妻兩人的生活差異有關。

租金貴3成更好出租 日本寵物共生宅顛覆台灣房東想像

在台灣養寵物想租房子，到底多難？點開租屋網，勾選「可寵」後房源瞬間少八成，毛孩爸媽被迫找屋齡比較老或地點冷門的租屋處。好不容易找到一間，還要面對房東「限養貓」、押金加倍、加收寵物清潔費等待遇。同樣高齡少子化、毛孩已比小孩還多的日本，租屋市場吹起「可寵」風，主打與寵物共同生活的社區，租金就算比周邊貴上三成，還要排隊登記才住得進去。 究竟日本房東看見了什麼台灣還沒發現的藍海商機？

馬爾地夫深海洞穴潛水釀5死悲劇 同行唯一倖存女因未下水逃過一劫

馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）近日發生嚴重潛水事故，一支由義大利籍研究人員與潛水員組成的5人團隊，在深入海底洞穴探勘時全數失聯並不幸罹難，而同行第6人因未下水留在船上，意外成為唯一生還者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。