芬蘭人也瘋櫻花 赫爾辛基花見節盛大登場

芬蘭赫爾辛基花見節近日登場，烽山櫻花公園（RoihuvuoriCherry Park）處處可見穿著和服與浴衣的女孩，野餐毯鋪在粉色花海下，攤位飄出章魚燒的香氣，舞台上表演接連上場，令人彷彿置身日本。

赫爾辛基花見節（Hanami）14日舉行，從正午到傍晚吸引大批民眾湧入公園野餐賞花。茶道示範、書道體驗、劍道示範、cosplay服裝比賽接連登場，高懸的鯉魚旗迎風搖曳，日本大使館代表也出席開幕。

一群扮裝的年輕女孩接受中央社的訪問。

由美（Yume）已是第3次來參加花見節，她說，每次來都會有人邀她合照，「大家真的很友善，這讓我很喜歡這裡。」

烏蕾（Uray）來過兩次。她指出，花見節把人聚在一起，看著這麼多人穿著和服、浴衣來到這裡、認識新朋友，「真的很美好，我超愛。」

波比（Poppy）是第一次來，受朋友邀約才知道有這個活動，「來了就喜歡上了。」

來自西班牙的班（Ban）與朋友一起身著浴衣赴會。她說，日本文化在全世界傳播得這麼廣，能在這樣的晴天和這麼多人一起享受這個節日，感覺超好。

史塔（Star）是第一次來，她說，能在芬蘭有這樣的節日很有趣，「我愛櫻花，看到大家在這裡野餐，真的很開心。」她透露，當天才和身旁幾個朋友認識，卻一拍即合，「就這樣找到了同類。」

這些女孩有別於穿和服，以日本流行文化中的病系（Yami-kawaii）視覺風格與特色服飾亮相，她們與記者分享日本次文化的病系美學，談的不是美化心理創傷，而是正視它、接受它。「你可以透過妝容和穿著表達自己，做自己就好，這是很好的風潮。」

花見節源自日本的賞花傳統，每逢櫻花盛開，民眾相約在樹下野餐聚會。赫爾辛基的花見節由當地協會（Roihuvuori-Seura）與芬蘭境內多個日本文化協會共同主辦，已有近二十年歷史。

公園內的數百棵櫻花樹，最初由居住在芬蘭的日本商人富田憲男（Norio Tomida）發起，從2007年開始陸續種植，逐年增添，如今官方統計約達350棵。