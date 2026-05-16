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日本多地祭動物危害對策 用AI偵測熊出沒

中央社／ 東京16日綜合外電報導

根據日媒調查，日本全國受訪的815個市或區（二級行政區）之中，有685個地區編列動物危害對策經費，占整體84%，且有地方採用搭載人工智慧（AI）的監視器偵測熊，盼預防受害。

「日本經濟新聞」日前調查日本全國815個二級行政區，所編列的2026年度預算，了解因應野生動物危害的狀況。

在已編列的預算之中，設置通電圍欄等防止入侵措施，以及購買箱型陷阱等捕獲器具，還有支付獵人報酬最為顯著。北海道與東北地區，有9成以上地方政府已編列相關預算。

北海道所有受訪的市公所均編列相關預算，當地針對熊與鹿等物種的具體對策較為突出。

北海道札幌市為了因應棕熊與蝦夷鹿等野生動物，編列約2億1800萬日圓，運用無人機等方式建立預警機制。室蘭市與夕張市等地則正在評估訂定捕獲報酬制度。

山形縣天童市與新潟縣加茂市等地方政府，則選擇「超前部署」的方式，補助砍伐會吸引熊靠近的果樹，以建立人與野生動物之間的緩衝地帶。

而富山縣礪波市、石川縣羽咋市等地則決定採用搭載AI功能的監視器，希望能預防受害。部分地區已開始善用AI，偵測熊出沒的狀況。

屬於日本東北地區的宮城縣政府，考量目擊熊的案例增加，先前針對縣內全境發出「熊出沒警報」。而宮城縣政府所在地仙台市政府，已編列2億9700萬日圓，以因應亞洲黑熊在內的野生鳥獸，並推動相關措施因應會在市區出沒的熊。

此外，為了補足負責捕獲野生動物人員，多地擴大聘請持有狩獵許可的人才，以及補助民眾取得狩獵執照。

熊害案例較少的西日本地區，則主要聚焦防止野豬、鹿、猴子造成的農地損害。

日本中央環境省的統計初值顯示，去年4月1日到今年3月31日的2025年度，日本國內有238人被熊攻擊而受害，其中有13人死亡，被害數與死亡數雙雙創下新高。而這些案例逾6成發生在東北6縣。

而且今年4月1日開始的2026年度，預料日本多地會出現數量超過往年的相關案例。

日媒 日本 北海道

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