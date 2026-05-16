快訊

川普剛離開 普亭5月19日至20日對中國大陸進行國是訪問

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

東京麻疹239個病例創10年新高 啟動緊急疫苗接種

世界日報／ 編譯中心／綜合15日電
麻疹疫苗。(美聯社)
麻疹疫苗。(美聯社)

因應麻疹疫情持續擴大，日本東京都政府15日宣布，將針對過去72小時內與患者有過接觸的人實施「緊急疫苗接種」，自18日起於東京都內指定醫療機構免費施打。

東京都知事小池百合子表示，這是「為了盡快阻止感染擴大的具體對策」，呼籲接獲保健所聯絡的民眾，為了保護自己與周遭人的健康，積極考慮接種疫苗。

讀賣新聞、TBS電視台報導，東京都當局表示，今年以來麻疹疫情快速升溫，截至14日，東京都內累計患者已達239人，創下過去10年新高；全日本累計病例也達462人，為去年同期的4.3倍以上。

此次緊急接種對象為過去72小時內曾與麻疹患者接觸者、未曾感染過麻疹者，以及疫苗接種未滿2次或不清楚接種過幾次的人。據指出，若能在接觸患者後72小時內完成疫苗接種，可提高預防發病的可能性。

保健所會根據麻疹患者的行動軌跡，追查72小時內的可能接觸者，對認定有必要接種的人進行聯絡，並在取得本人同意後安排施打。

免費接種將自18日起於東京都內8家指定感染症醫療機構展開。東京都當局也持續呼籲民眾主動接種疫苗，以預防感染及避免重症化。

麻疹為傳染力極強的病毒性疾病，初期症狀與感冒相似，之後可能出現高燒與全身紅疹。由於傳染力極強，即使佩戴口罩或勤洗手，也很難完全預防感染，最有效的方法是接種兩劑疫苗。

疫苗 疫情 東京 麻疹

延伸閱讀

紐約新增2例麻疹病患 皆未打疫苗

巴沙迪那小學爆百日咳群聚 4例確診

高燒後全身紅疹 醫揭玫瑰疹徵兆 從軀幹蔓延四肢

曾與郵輪染疫患者搭同班機 馬州對2居民監測漢他病毒

相關新聞

5名潛水同伴全沒回來！她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

馬爾地夫14日發生一起義大利遊客水肺潛水死亡事故，共造成5人喪命。唯一一名倖存者之所以逃過一劫，是因為她當時留在遊艇上，沒有跟著其他人一起下水。

東京麻疹239個病例創10年新高 啟動緊急疫苗接種

因應麻疹疫情持續擴大，日本東京都政府15日宣布，將針對過去72小時內與患者有過接觸的人實施「緊急疫苗接種」，自18日起於東京都內指定醫療機構免費施打。

剛果爆發新一波伊波拉疫情 疑似246病例已奪65命

美聯社報導，非洲最高公共衛生機構已證實，剛果民主共和國伊圖里省（Ituri）爆發新一波伊波拉疫情。非洲疾病預防控制中心15日發表聲明表示，這波新疫情已記錄到246個疑似病例，其中65人死亡。

退休移居鄉下夢碎？夫妻賣都市公寓過慢生活 3年後妻崩潰：撐不下去

許多退休族群嚮往遠離都市喧囂，搬到自然環境中度過晚年生活，但理想與現實之間往往存在落差。日本一對夫妻在退休後選擇「返鄉生活」，雖然前半年過得相當愉快，但隨著時間推移，妻子最終卻萌生想搬回都市的念頭，而背後原因也與夫妻兩人的生活差異有關。

租金貴3成更好出租 日本寵物共生宅顛覆台灣房東想像

在台灣養寵物想租房子，到底多難？點開租屋網，勾選「可寵」後房源瞬間少八成，毛孩爸媽被迫找屋齡比較老或地點冷門的租屋處。好不容易找到一間，還要面對房東「限養貓」、押金加倍、加收寵物清潔費等待遇。同樣高齡少子化、毛孩已比小孩還多的日本，租屋市場吹起「可寵」風，主打與寵物共同生活的社區，租金就算比周邊貴上三成，還要排隊登記才住得進去。 究竟日本房東看見了什麼台灣還沒發現的藍海商機？

馬爾地夫深海洞穴潛水釀5死悲劇 同行唯一倖存女因未下水逃過一劫

馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）近日發生嚴重潛水事故，一支由義大利籍研究人員與潛水員組成的5人團隊，在深入海底洞穴探勘時全數失聯並不幸罹難，而同行第6人因未下水留在船上，意外成為唯一生還者。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。