快訊

網球／收網協訊息確定出戰金恩盃！謝淑薇：洛杉磯奧運「我來啦」

日本知名連鎖雜貨店「3COINS」要登陸台灣了 日期地點曝

115會考社會／圖表題占比超過5成！師評：難易適中 著重知識與經驗連結

聽新聞
0:00 / 0:00

退休移居鄉下夢碎？夫妻賣都市公寓過慢生活 3年後妻崩潰：撐不下去

聯合新聞網／ 綜合報導
退休生活示意圖。圖/AI生成
退休生活示意圖。圖/AI生成

許多退休族群嚮往遠離都市喧囂，搬到自然環境中度過晚年生活，但理想與現實之間往往存在落差。日本一對夫妻在退休後選擇「返鄉生活」，雖然前半年過得相當愉快，但隨著時間推移，妻子最終卻萌生想搬回都市的念頭，而背後原因也與夫妻兩人的生活差異有關。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的丈夫高橋與62歲的妻子美紀，出售東京昂貴公寓後，搬到鄉下購入一棟附有庭院的二手住宅。美紀回憶，搬家初期的半年彷彿度假般輕鬆愉快，每天在鳥鳴中醒來，種植花草、外出散步、呼吸新鮮空氣，是過去在都市難以想像的生活節奏。

然而在生活邁入一年後，情況開始出現變化。雖然鄉村環境清幽，但生活機能相對不足，缺乏大眾運輸與步行即可抵達的商店，使日常高度依賴汽車。然而家中僅丈夫能開車，使美紀的活動範圍大幅受限。同時，車輛維護、交通成本，加上冬季暖氣費、庭院整理與房屋修繕等支出增加，整體生活開銷不減反增，也與原先「鄉下較省錢」的期待產生落差。

搬遷進入第3年後，美紀的孤獨感逐漸加劇。丈夫因交通便利較容易參與社交活動並融入當地圈子，而美紀則多數時間獨自在家，即使鄰里友善，也難以真正融入既有社區生活，甚至連地方常見的對話方式與玩笑都感到難以適應。儘管當初是共同決定搬遷，但她逐漸產生想回到都市的念頭，卻因顧及丈夫與現實因素而難以開口。

不久後，美紀因身體不適就醫，雖非重大疾病，但單趟車程需約40分鐘，若轉診至專科醫院則更為不便，使她對生活安全感進一步動搖。最終，她向丈夫坦白希望搬回都市的想法，也讓高橋感到驚訝，因他長期以為妻子同樣適應鄉村生活。經過深入討論後，夫妻決定重新調整未來居住規劃，考慮出售鄉間住宅，改遷至鄰近醫療資源與交通較完善的地方城市。

回顧這段經歷，夫妻也逐漸體認到，鄉村生活並不必然等於低成本或高品質退休生活，除了自然環境之外，生活機能、交通便利性、人際關係融入程度，以及醫療可近性，都是影響長期居住的重要關鍵。

退休 東京 日媒 日本

延伸閱讀

低薪與通膨夾擊 台灣人42.73歲才能開始存退休金

想逃離的家 新住民媽媽家暴求生路

橘世代／【荒地變產業】樂齡務農 人與土地樂活

股票漲到想退休！他猶豫「還要上班嗎」 兩派網友掀論戰

相關新聞

退休移居鄉下夢碎？夫妻賣都市公寓過慢生活 3年後妻崩潰：撐不下去

許多退休族群嚮往遠離都市喧囂，搬到自然環境中度過晚年生活，但理想與現實之間往往存在落差。日本一對夫妻在退休後選擇「返鄉生活」，雖然前半年過得相當愉快，但隨著時間推移，妻子最終卻萌生想搬回都市的念頭，而背後原因也與夫妻兩人的生活差異有關。

租金貴3成更好出租 日本寵物共生宅顛覆台灣房東想像

在台灣養寵物想租房子，到底多難？點開租屋網，勾選「可寵」後房源瞬間少八成，毛孩爸媽被迫找屋齡比較老或地點冷門的租屋處。好不容易找到一間，還要面對房東「限養貓」、押金加倍、加收寵物清潔費等待遇。同樣高齡少子化、毛孩已比小孩還多的日本，租屋市場吹起「可寵」風，主打與寵物共同生活的社區，租金就算比周邊貴上三成，還要排隊登記才住得進去。 究竟日本房東看見了什麼台灣還沒發現的藍海商機？

馬爾地夫深海洞穴潛水釀5死悲劇 同行唯一倖存女因未下水逃過一劫

馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）近日發生嚴重潛水事故，一支由義大利籍研究人員與潛水員組成的5人團隊，在深入海底洞穴探勘時全數失聯並不幸罹難，而同行第6人因未下水留在船上，意外成為唯一生還者。

兒科醫師警告：5個常見育兒習慣恐埋健康風險 從汽座到滑手機都上榜

許多父母以為自己只是「照一般方式養小孩」，但一名兒科專科醫師受訪時提醒，有些日常育兒選擇其實可能在不知不覺中，增加孩子長期健康風險，甚至影響未來發展。

一杯茶喝進30億塑膠微粒 科學家警告日常飲水風險

台灣人飲水習慣先煮沸才飲用，不過澳洲一項最新研究卻指出，看似無害的日常習慣，可能正在悄悄把塑膠微粒一起喝進肚子裡。

最大震度5弱！日本宮城縣外海規模6.3地震 未發布海嘯警報

日本宮城縣外海今天晚間8時22分（台北時間7時22分）發生規模6.3地震，宮城縣石卷市、登米市、大崎市觀測到最大震度5弱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。