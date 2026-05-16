退休移居鄉下夢碎？夫妻賣都市公寓過慢生活 3年後妻崩潰：撐不下去

許多退休族群嚮往遠離都市喧囂，搬到自然環境中度過晚年生活，但理想與現實之間往往存在落差。日本一對夫妻在退休後選擇「返鄉生活」，雖然前半年過得相當愉快，但隨著時間推移，妻子最終卻萌生想搬回都市的念頭，而背後原因也與夫妻兩人的生活差異有關。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，64歲的丈夫高橋與62歲的妻子美紀，出售東京昂貴公寓後，搬到鄉下購入一棟附有庭院的二手住宅。美紀回憶，搬家初期的半年彷彿度假般輕鬆愉快，每天在鳥鳴中醒來，種植花草、外出散步、呼吸新鮮空氣，是過去在都市難以想像的生活節奏。

然而在生活邁入一年後，情況開始出現變化。雖然鄉村環境清幽，但生活機能相對不足，缺乏大眾運輸與步行即可抵達的商店，使日常高度依賴汽車。然而家中僅丈夫能開車，使美紀的活動範圍大幅受限。同時，車輛維護、交通成本，加上冬季暖氣費、庭院整理與房屋修繕等支出增加，整體生活開銷不減反增，也與原先「鄉下較省錢」的期待產生落差。

搬遷進入第3年後，美紀的孤獨感逐漸加劇。丈夫因交通便利較容易參與社交活動並融入當地圈子，而美紀則多數時間獨自在家，即使鄰里友善，也難以真正融入既有社區生活，甚至連地方常見的對話方式與玩笑都感到難以適應。儘管當初是共同決定搬遷，但她逐漸產生想回到都市的念頭，卻因顧及丈夫與現實因素而難以開口。

不久後，美紀因身體不適就醫，雖非重大疾病，但單趟車程需約40分鐘，若轉診至專科醫院則更為不便，使她對生活安全感進一步動搖。最終，她向丈夫坦白希望搬回都市的想法，也讓高橋感到驚訝，因他長期以為妻子同樣適應鄉村生活。經過深入討論後，夫妻決定重新調整未來居住規劃，考慮出售鄉間住宅，改遷至鄰近醫療資源與交通較完善的地方城市。

回顧這段經歷，夫妻也逐漸體認到，鄉村生活並不必然等於低成本或高品質退休生活，除了自然環境之外，生活機能、交通便利性、人際關係融入程度，以及醫療可近性，都是影響長期居住的重要關鍵。