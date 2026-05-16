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台灣人擔任法總統府甜點主廚 行倫邑把質疑當動力

中央社／ 巴黎16日專電

來自台南的行倫邑在法國艾里賽宮擔任甜點主廚，每天為總統馬克宏奉獻手藝，美國前總統拜登也曾盛讚他的甜品。他坦言在總統府工作11年來不乏質疑和不看好的意見，而他面對的方式，就是將雜音視為激勵的動力。

中華民國僑務委員會委員長徐佳青近期在歐洲視察僑務。在巴黎停留期間，徐佳青於駐法代表郝培芝安排下，前往與艾里賽宮（Élysée）隔街相望的「艾里賽之家」（La Maison Élysée）咖啡廳品嘗行倫邑的甜點。

艾里賽之家設有展覽，遊客可透過展品和影像瞭解法國歷史及艾里賽宮的文化遺產，1樓禮品店販售各式各樣印著艾里賽宮標誌的法國製商品，2樓則是咖啡廳，其中甜點部分由行倫邑主責。

行倫邑平時負責製作馬克宏（Emmanuel Macron）伉儷享用的甜品點心，和總統搭機出訪時的飛機餐，還須在重要外賓訪法時準備國宴，也不時需要配合國家舉辦的活動而出差。

拜登（Joe Biden）2024年造訪巴黎，某天在宴席上數道菜都吃不下，卻把冰淇淋甜點吃完，還追加了一些，最終開口詢問「這道甜點是誰做的？」一舉讓行倫邑受到矚目。

徐佳青和郝培芝一行人造訪這天，行倫邑端出多道甜點，一一為眾人切分、解說。其中一道藍白紅相間的蛋糕名為「冬季花園」（Jardin d’hiver），是艾里賽之家招牌甜點之一。

這道甜點的創作靈感來自艾里賽宮內的一座溫室。溫室落成於1881年，藝術家布罕（Daniel Buren）2021年以象徵法國的藍白紅3色交錯鑲嵌於玻璃屋頂，光線透過玻璃打在室內，形成繽紛光斑，令人印象深刻。

生於1986年的行倫邑2012年來到法國，先學法語，接著進入廚藝學校CEPROC並考取證照，2015年勇敢帶著履歷和作品集，向戒備森嚴的艾里賽宮叩門自薦，獲得實習機會，並憑藉認真表現取得正式雇用合約，2023年升任為甜點主廚。

行倫邑接受中央社記者訪問時說，以前沒想過會在艾里賽宮工作11年之久，但他在這段漫長時光中的理念，就是盡可能不斷精進自己，追求創新。

美食是法國人最大驕傲之一，但艾里賽宮廚房工作人員組成相當多元。身為台灣人，行倫邑坦言在升任主廚之前、之後都曾遇到質疑或不看好的意見，他認為這些雜音無法消除，但「我做好我自己，這些東西不會阻抗我，反而是激勵我向上的動力」。

行倫邑先後服務過兩位總統，即2017年卸任的歐蘭德（François Hollande）和現任的馬克宏；他透露，馬克宏伉儷在飲食選擇上都吃得很健康。

徐佳青平時也節制甜食，但這天對行倫邑的甜點讚不絕口，每樣都吃完。

她受訪時說，她鼓勵所有台商或從事各行各業的台灣僑民，繼續表現出台灣人的獨特性，「我相信台灣有自己的獨特性，以及我們對世界的貢獻，這件事情我深信不疑。」

徐佳青 郝培芝 馬克宏

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