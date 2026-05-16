快訊

115會考社會／蘇丹內戰入題…試題圖表多、命題靈活 考生：死背無法拿分

不懂產業也能買 靠這招搭便車跟上AI股資金派對

MLB／李灝宇先發2支0選到1保送 老虎靠再見安打終止3連敗

聽新聞
0:00 / 0:00

河內公布百年規畫 因應人口壓力改造千年古都

中央社／ 河內16日專電

越南首都河內市近日公布以百年為單位的新總體規畫，盼改善千年古都面臨的建設老化、交通壅塞、淹水等長期問題，同時應對漸增的人口壓力。計畫以紅河為軸心水平和垂直拓展，並強化治水、綠化和交通。

越南首都河內市人民委員會13日通過了河內市「百年總體規畫」，以一百年為單位，重新規劃河內不斷擴大的發展規模與人口。

越南首都河內是座擁有一千多年歷史的「千年古都」，自西元11世紀李朝便遷都於當時名為「昇龍」的河內，自此該城市便長期為越南政治與文化中心。

在城市開發、道路規畫與地下管道等基礎設施上，河內面臨許多古都都有的挑戰，包括交通壅塞、大雨淹水、用地不足、建設老化等，亟待解決。

根據規畫書，河內大都會區總體規劃涵蓋面積約3359平方公里，而首都人口預計2035年將達到1400萬至1500萬；2065年將增至1700萬到1900萬，並以2000萬為上限。相較而言，「北北基桃」廣義都會區面積逾3600平方公里，人口逾900萬，可見河內發展密度。

依據「高密度且綠化」（compact and green）策略，河內不僅將橫向擴張，也將往地下和高架空間垂直拓展。下空間將分層開發，用於交通、公用設施、地下水儲存和戰略設施建設，預計2065年中心區域的地下空間建設面積達到土地面積的約40%。

百年計畫以2035年、2045年、2065年和2085年為四大轉型關鍵時間，從現在到2035年的10年間，河內的目標是成為一座綠色且智慧的現代化城市及重要的區域金融、商業和創新中心，並以地區生產總值（GRDP）約2,000億美元、人均GDP 1萬8800美元為目標。

接下來，河內力爭於2045年成為亞太地區領先的創新中心之一。近年，河內以北周邊省份確實強勢發展電子科技業，台灣大廠「電子六哥」全員進駐北越，為台灣以外唯一海外聚集地，確實具有科技發展優勢。

根據總體規畫，北越人視為母親之河的「紅河」（Sông Hồng）將被定義為戰略軸線，河岸空間也將不在僅為防洪，而將開發成大型文化、生態和城市空間。

紅河三角洲的肥沃土壤為北越發展基礎，「河內」一名也由此而來。百年計畫將透過橋梁、環路和新的城市走廊網絡加強紅河兩岸的聯繫，並延伸到河內以北的新開發區。

水利管理與交通基礎建設是兩大重點。計畫聚焦活化城內多條河流，減少污染。同時將透過蓄水湖、排水工程和地下雨水儲存槽系統從根本上消除內澇，同時對廢水進行全面處理後再利用，盼解決首都居民多年來所關注的城市問題。

交通方面，河內希望在5年內解決擁堵問題，包括加速建設環城公路、環狀交通車道、跨河大橋和城市地鐵線路建設。此外，目前正研究建造第二座國際機場的可行性，以滿足未來區域需求。

歷史悠久的市中心區域也將重新規劃，包括降低中心城區的建築密度，優先考慮將土地用於公園、綠地和公共區域，同時保護還劍湖、舊城區、昇龍皇城和文廟等歷史遺跡和特色城區。

河內市政府野心勃勃，推出這項以一百年為目標的分階段計畫，盼將首都發展成科技智慧、綠化且永續發展的國際大都會，尤其是改善大眾交通建設與治水，是市民最引頸期盼的項目。

越南 河內

延伸閱讀

「澔宇築樂」擁豐原三大商圈紅利 獲科技菁英族群關注

童書之森・臺中上梁 市府攜手安藤忠雄、聯聚建設共築兒童閱讀地標

打造「陀螺」特色主題 桃園大溪埔仁公園今啟用

天母捷運有譜？在地房仲：房市交易動能可望再升溫

相關新聞

租金貴3成更好出租 日本寵物共生宅顛覆台灣房東想像

在台灣養寵物想租房子，到底多難？點開租屋網，勾選「可寵」後房源瞬間少八成，毛孩爸媽被迫找屋齡比較老或地點冷門的租屋處。好不容易找到一間，還要面對房東「限養貓」、押金加倍、加收寵物清潔費等待遇。同樣高齡少子化、毛孩已比小孩還多的日本，租屋市場吹起「可寵」風，主打與寵物共同生活的社區，租金就算比周邊貴上三成，還要排隊登記才住得進去。 究竟日本房東看見了什麼台灣還沒發現的藍海商機？

馬爾地夫深海洞穴潛水釀5死悲劇 同行唯一倖存女因未下水逃過一劫

馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）近日發生嚴重潛水事故，一支由義大利籍研究人員與潛水員組成的5人團隊，在深入海底洞穴探勘時全數失聯並不幸罹難，而同行第6人因未下水留在船上，意外成為唯一生還者。

兒科醫師警告：5個常見育兒習慣恐埋健康風險 從汽座到滑手機都上榜

許多父母以為自己只是「照一般方式養小孩」，但一名兒科專科醫師受訪時提醒，有些日常育兒選擇其實可能在不知不覺中，增加孩子長期健康風險，甚至影響未來發展。

一杯茶喝進30億塑膠微粒 科學家警告日常飲水風險

台灣人飲水習慣先煮沸才飲用，不過澳洲一項最新研究卻指出，看似無害的日常習慣，可能正在悄悄把塑膠微粒一起喝進肚子裡。

最大震度5弱！日本宮城縣外海規模6.3地震 未發布海嘯警報

日本宮城縣外海今天晚間8時22分（台北時間7時22分）發生規模6.3地震，宮城縣石卷市、登米市、大崎市觀測到最大震度5弱...

從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

對許多20多歲男性而言，色情片不再是偷偷摸摸取得的禁忌品，而是從小放在口袋裡、隨手就能點開的日常內容。一項調查發現，這批從智慧型手機時代長大的Z世代男性，受到色情片影響，認為自己看待女性、性愛與親密關係的方式都變了。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。