河內公布百年規畫 因應人口壓力改造千年古都

越南首都河內市近日公布以百年為單位的新總體規畫，盼改善千年古都面臨的建設老化、交通壅塞、淹水等長期問題，同時應對漸增的人口壓力。計畫以紅河為軸心水平和垂直拓展，並強化治水、綠化和交通。

越南首都河內市人民委員會13日通過了河內市「百年總體規畫」，以一百年為單位，重新規劃河內不斷擴大的發展規模與人口。

越南首都河內是座擁有一千多年歷史的「千年古都」，自西元11世紀李朝便遷都於當時名為「昇龍」的河內，自此該城市便長期為越南政治與文化中心。

在城市開發、道路規畫與地下管道等基礎設施上，河內面臨許多古都都有的挑戰，包括交通壅塞、大雨淹水、用地不足、建設老化等，亟待解決。

根據規畫書，河內大都會區總體規劃涵蓋面積約3359平方公里，而首都人口預計2035年將達到1400萬至1500萬；2065年將增至1700萬到1900萬，並以2000萬為上限。相較而言，「北北基桃」廣義都會區面積逾3600平方公里，人口逾900萬，可見河內發展密度。

依據「高密度且綠化」（compact and green）策略，河內不僅將橫向擴張，也將往地下和高架空間垂直拓展。下空間將分層開發，用於交通、公用設施、地下水儲存和戰略設施建設，預計2065年中心區域的地下空間建設面積達到土地面積的約40%。

百年計畫以2035年、2045年、2065年和2085年為四大轉型關鍵時間，從現在到2035年的10年間，河內的目標是成為一座綠色且智慧的現代化城市及重要的區域金融、商業和創新中心，並以地區生產總值（GRDP）約2,000億美元、人均GDP 1萬8800美元為目標。

接下來，河內力爭於2045年成為亞太地區領先的創新中心之一。近年，河內以北周邊省份確實強勢發展電子科技業，台灣大廠「電子六哥」全員進駐北越，為台灣以外唯一海外聚集地，確實具有科技發展優勢。

根據總體規畫，北越人視為母親之河的「紅河」（Sông Hồng）將被定義為戰略軸線，河岸空間也將不在僅為防洪，而將開發成大型文化、生態和城市空間。

紅河三角洲的肥沃土壤為北越發展基礎，「河內」一名也由此而來。百年計畫將透過橋梁、環路和新的城市走廊網絡加強紅河兩岸的聯繫，並延伸到河內以北的新開發區。

水利管理與交通基礎建設是兩大重點。計畫聚焦活化城內多條河流，減少污染。同時將透過蓄水湖、排水工程和地下雨水儲存槽系統從根本上消除內澇，同時對廢水進行全面處理後再利用，盼解決首都居民多年來所關注的城市問題。

交通方面，河內希望在5年內解決擁堵問題，包括加速建設環城公路、環狀交通車道、跨河大橋和城市地鐵線路建設。此外，目前正研究建造第二座國際機場的可行性，以滿足未來區域需求。

歷史悠久的市中心區域也將重新規劃，包括降低中心城區的建築密度，優先考慮將土地用於公園、綠地和公共區域，同時保護還劍湖、舊城區、昇龍皇城和文廟等歷史遺跡和特色城區。

河內市政府野心勃勃，推出這項以一百年為目標的分階段計畫，盼將首都發展成科技智慧、綠化且永續發展的國際大都會，尤其是改善大眾交通建設與治水，是市民最引頸期盼的項目。