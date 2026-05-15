坎城沉浸台灣夜 5組XR團隊覓國際場地伯樂

文策院於13日坎城影展期間舉辦「台灣沉浸之夜」，播放5組台灣XR團隊作品，並邀請國際場地單位與策展人出席，拓展跨國合作契機。文策院董事長王時思說，期待以創作與發行的雙贏策略，與場地單位共同製作，完成後直接在對方專業場地放映和販售。

第79屆坎城影展與市場展於12日至23日舉行，競賽項目沉浸式單元今年邁入第3屆，在影展沙灘旁的Carlton Hotel舉行。館內擁有450平方公尺全投影空間，包含4面牆與地板，觀眾可在沉浸影像空間中自由行走，或站或坐，以身體感受故事。

自13日晚間9時至隔日凌晨1時，文化內容策進院與坎城沉浸式大會合作，在此競賽專業場地舉辦「台灣沉浸之夜」的產業放映會（Taiwan ImmersiveShowcase）。

5組台灣XR（延展實境）團隊陸續上台簡報並播放作品，呈現包含動畫、光影、音樂、AI、紀實影像等多元XR創新敘事，積極向國際場地單位與策展人展示作品，創造放映與合作機會。

參與團隊與映演作品依序為：夢境現實的「動物狂歡節」、覓煦創意的「DRIFT IN TIME」、初未來的「摩登時代」、涅所未來的「DARK ROOMS」、綺影映畫的「感官協奏曲：四季」。

「涅所未來」團隊接受中央社專訪時表示，「DARK ROOMS」為多人走動式沉浸互動紀錄片，基於真人真事改編，從個人故事探討性愛文化與家庭創傷，由丹麥、德國、台灣合製。4月剛獲法國新影像藝術節（New Images Festival）特別提及獎，也曾入圍2025年威尼斯影展沉浸式競賽單元。

藝術總監馮涵宇說，除了在各大影展展出外，他們也希望能在國際藝術機構或相關場館曝光。但因多人走動式的沉浸設計，在空間、資金、人力籌備上較為複雜，目前正嘗試改編成不同形式的版本，增加作品與全球觀眾見面的機會。

製作人粘隶芸說，感謝文策院的支援，讓他們得以來坎城與國際策展人會面，並進行一對一的媒合對談。目前洽詢對象以能提供空間的場館居多，他們也藉此理解對方正在徵求何種內容，並備妥作品集，主動提供其他作品，拓展未來合作的可能。

漂浮於坎城海邊的藝術船空間Art Explora，策展人黎維埃（Philippe Riviere）接受中央社專訪。他表示沉浸式作品無法在筆電上放映、也無法透過頭戴式裝置展示，因有特殊展示空間的條件限制，使策展人不易有機會接觸到已完成作品，或正在進行的企劃案。

黎維埃表示，「台灣沉浸之夜」能在坎城使用如此巨大的放映空間，並讓所有台灣作品齊聚一堂，大家一起在空間中探索、建立國際人脈，是非常難得的機會。

藝術船空間Art Explora是一艘提供沉浸式聲音體驗、虛擬實境、LED燈光展的船，曾與巴黎龐畢度藝術中心、法國音樂聲學研究所（IRCAM）合作，致力透過高品質數位內容與創新形式吸引觀眾群。黎維埃感謝文策院提供與眾多工作室見面的機會，他正規劃在未來於館內中呈現台灣作品。

文策院董事長王時思告訴中央社記者，今年由台、英、法合製的「與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展」（Playing with Fire: An Immersive Odyssey with YujaWang）」，不僅入圍坎城影展沉浸式競賽單元；台法兩方長年下來的合作關係，也逐漸看到成果。

王時思說，此次「台灣沉浸之夜」主要期待吸引國際場地單位，讓他們感受到台灣作品深具市場潛力，在未來合作策略上，便可從製作期間開始合作，待完成後直接在對方專業場地放映和販售。

王時思強調，我們不能只忙著做作品，完成後才想要去哪裡發行；若直接與場地單位合作，便是與對方雙贏的合作模式。

來賓法國駐巴西大使館影視專員皮卡托（NicolasPiccato）接受中央社記者訪問，他表示自己年年拜訪坎城影展，因曾為紀錄片製作人，相信敘事是不可或缺的力量，而沉浸式作品將視覺、音效、敘事完美融合，讓目前身為政府官員的他，期望以此搭建國家間的橋梁。

皮卡托說，他會看完所有作品，因為台灣在XR藝術領域領先許多國家，他很想在「台灣沉浸之夜」了解當前的發展狀況。