響應莫迪節能號召 德里政府一周兩天居家辦公

印度總理莫迪（Narendra Modi）日前提出，要在全球能源供應短缺之際，重啟居家辦公政策；德里首席部長古普塔（Rekha Gupta）率先響應，下令德里政府員工每週兩天居家辦公，並建議私人企業同步實施。

受到中東戰事影響，全球20%石油、天然氣運輸要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍遭封鎖，在全球能源供應短缺、價格大漲之際，印度外匯存底承受巨大壓力。

莫迪10日呼籲民眾採取節約措施，包括非必要不出國、多利用大眾運輸工具、減少購買黃金、減用食用油，並呼籲重啟於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間曾實施過的居家辦公政策。

莫迪公開喊話後，德里政府率先呼應，首席部長古普塔14日宣布執行一系列節約燃油的措施，包括德里政府員工每週居家辦公兩天、儘可能搭乘大眾運輸系統、儘量採用線上會議等。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，古普塔提出的措施，多由德里政府員工率先做起，希望達到降低燃料消耗的目的，除每週兩天的居家辦公，她也要求大家儘量搭乘地鐵，減少汽車使用頻率，員工通勤時，若能將大眾運輸使用率提高25%，交通補貼將增加10%。

另外，德里政府未來6個月內不會採購新車，未來會議將有半數採線上進行，3個月內不會舉辦大型活動或會議，官員未來1年內不得藉公務出國，政府機關為節約用電，空調會定溫在攝氏24度到26度之間。

針對一般民眾，古普塔除呼籲私人企業響應居家辦公政策，也提倡設立「無車日」，鼓勵大家使用大眾運輸系統，德里政府也將在購物中心、超市等地設立專區，推廣「印度製造」（Make in India）商品，政府採購案也將優先選用這類產品。

印度時報（Times of India）提到，德里政府已將公務車輛汽油、柴油配給額度降低20%，古普塔在談到此事時說：「我們只用必要、最低限度的車輛，各部門都已削減燃油開支，官員每個月200公升到250公升的燃油配給，已減少20%，降到160公升到200公升之間。」

除此之外，古普塔將官方車隊規模縮減60%，僅保留4輛車使用，且其中2輛是電動車。

美國、以色列和伊朗的衝突持續，印度政府正努力因應能源短缺為國內經濟帶來的衝擊，莫迪曾多次公開呼籲減少對進口燃料的倚賴。