馬爾地夫深海洞穴潛水釀5死悲劇 同行唯一倖存女因未下水逃過一劫

馬爾地夫瓦夫環礁（Vaavu Atoll）近日發生嚴重潛水事故，一支由義大利籍研究人員與潛水員組成的5人團隊，在深入海底洞穴探勘時全數失聯並不幸罹難，而同行第6人因未下水留在船上，意外成為唯一生還者。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事發當時，這支隊伍搭乘潛水遊艇前往當地熱門潛點附近海域進行研究與潛水任務。5名成員於5月14日下午下潛進一處深度約60公尺的海底洞穴後便失去聯繫，始終未再浮出水面。船上第6名成員為一名熱那亞大學（University of Genoa）女學生，當時因選擇留在船上未下水，因此倖免於難，目前正返回義大利。

馬爾地夫國防軍隊隨後展開大規模搜救行動，最終在洞穴內尋獲一具遺體，推測為51歲海洋生物學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone），其餘4人亦被判定可能同樣受困於洞穴深處。由於當地天候惡劣、海流強勁，搜救行動一度被列為高風險作業。

罹難者之一的蒙特法爾科內不僅是海洋生態學教授，也是電視科普節目常見的海洋專家，她的22歲女兒索馬卡爾（Giorgia Sommacal）同樣在這次潛水行動中喪生。家屬悲痛表示，蒙特法爾科內是極具經驗的潛水員，「從不魯莽下水」，不理解為何會發生意外。

另外三名罹難者分別為來自杜林的奧登尼諾（Muriel Oddenino）、帕多瓦的貝內代蒂（Gianluca Benedetti），以及奧梅尼亞的古阿爾蒂耶里（Federico Gualtieri）。其中貝內代蒂為潛水教練兼船隻操作主管，長年在馬爾地夫從事潛水導覽工作。

初步調查指出，事發當日海況不佳，風速達每小時25至30英里，且當地氣象單位已發布黃色警報。專家推測，事故可能與洞穴內低能見度、迷失方向、氧氣供應問題或潛水員恐慌反應有關，也不排除使用氣體混合不當導致「氧中毒」的可能性。

此外，當地規定潛入洞穴需由本地導遊陪同，並使用導引繩確保安全，但目前尚不清楚該隊伍是否遵守相關規範。部分專家指出，在深度超過50公尺的海底洞穴環境中，任何小失誤都可能迅速演變成致命事故。