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兒科醫師警告：5個常見育兒習慣恐埋健康風險 從汽座到滑手機都上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
兒科醫師提出五大育兒誤區。示意圖／ingimage
兒科醫師提出五大育兒誤區。示意圖／ingimage

許多父母以為自己只是「照一般方式養小孩」，但一名兒科專科醫師受訪時提醒，有些日常育兒選擇其實可能在不知不覺中，增加孩子長期健康風險，甚至影響未來發展。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，美國一名兒科醫師佛爾（Dr. Amanda Furr）指出，問題往往不在於明顯疏忽，而是「看似合理但其實是偏早或偏鬆的習慣」。

首先是常見的「汽車安全座椅錯誤使用」。許多家長在孩子一歲左右、達到最低身高或體重標準後，就急著改用面向前方的座椅，但佛爾強調，後向式座椅能更完整分散撞擊力道，保護頭部、頸部與脊椎發育，「應盡可能延長兒童後向乘坐時間，通常到2至4歲甚至更久更安全」。

第二個問題是幼兒挑食被過度妥協。她指出，幼兒期是建立飲食習慣與腸道菌相的關鍵階段，如果長期只給孩子吃想吃的東西，可能導致營養失衡。像鐵質不足就可能影響腦部發展與注意力，而過多超加工食品與含糖飲料，則與肥胖、代謝疾病甚至情緒問題相關。

第三個警訊則出現在青少年身上，也就是過度使用社群媒體。佛爾表示，過度使用手機與社群平台，與睡眠品質下降、焦慮、憂鬱、網路霸凌等問題有關。她也提到，許多研究發現，過早接觸手機的孩子，日後更容易出現睡眠與體重問題，因此她個人不允許孩子太早使用社群媒體。

第四個問題是行程過度安排。許多父母讓孩子被課後才藝、運動與補習填滿，反而壓縮自由玩耍時間。佛爾強調，沒有結構的「自由玩耍」其實對大腦發展、情緒調節與抗壓能力至關重要，長期缺乏甚至可能增加焦慮與身心症狀。

最後則是疫苗延遲或拒打。她表示，延後或不接種疫苗並不會讓孩子更安全，反而增加感染風險。像麻疹可能造成腦損傷甚至死亡，百日咳對嬰兒也可能致命。

佛爾提醒，許多問題並非出於惡意，而是「誤以為沒那麼嚴重的日常選擇」，但累積起來，可能影響孩子一生的健康軌跡。

育兒 社群媒體 疫苗

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