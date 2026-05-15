一杯茶喝進30億塑膠微粒 科學家警告日常飲水風險

台灣人飲水習慣先煮沸才飲用，不過澳洲一項最新研究卻指出，看似無害的日常習慣，可能正在悄悄把塑膠微粒一起喝進肚子裡。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，澳洲昆士蘭大學研究團隊發現，使用塑膠材質電熱水壺煮水時，會釋放大量塑膠微粒。更驚人的是，光是新水壺第一次煮沸，每毫升水就可能釋放約1200萬顆奈米塑膠粒，換算下來，只是喝一杯250毫升的茶，就可能喝下近30億顆塑膠微粒。

研究主要作者奧科福（Elvis Okoffo）表示，這項結果顯示，「每天煮水」這種再普通不過的行為，其實可能成為人體持續暴露在塑膠微粒下的來源之一。他強調，新塑膠水壺在初期煮水時釋放量特別高，但即使重複使用150次後，仍可測得每毫升約82萬顆微粒，相當於一杯茶仍可能含約2.05億微粒。

研究團隊進一步發現，使用「硬水」地區的自來水，塑膠微粒釋放量明顯較低。科學家推測，水中礦物質可能在壺內形成保護層，減少塑膠材質直接釋放。

研究也提醒，許多人以為新水壺只要簡單沖洗就能使用，但實際上效果有限。奧科福建議，首次使用前應重複煮沸並倒掉數次水，以降低初期塑膠微粒釋放量，同時呼籲廠商在產品說明中加入相關警示。

目前科學界仍無法確定塑膠微粒對人體會造成什麼健康影響，不過有研究指出，塑膠微粒可能進入細胞、影響器官功能，甚至與發育、癌症風險等有關。