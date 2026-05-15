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最大震度5弱！日本宮城縣外海規模6.3地震 未發布海嘯警報
日本宮城縣外海今天晚間8時22分（台北時間7時22分）發生規模6.3地震，宮城縣石卷市、登米市、大崎市觀測到最大震度5弱，沒有發布海嘯警報。
根據日本氣象廳資訊，地震震央位於宮城縣外海，震源深度50公里，震度5弱地區包括宮城縣北部及中部；震度4則出現在岩手縣沿岸南部、內陸北部與南部，以及宮城縣南部。
此外，震度3地區涵蓋岩手縣沿岸北部、秋田縣內陸南部、山形縣村山地區，以及福島縣濱通地區等。東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣、新潟縣等多個地區觀測到震度2。
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