最大震度5弱！日本宮城縣外海規模6.3地震 未發布海嘯警報

一項最新研究發現，早在約6萬年前，尼安德塔人就已經懂得「鑽牙治蛀牙」，而且還是在完全沒有麻醉的情況下進行。科學家認為，這可能是目前已知世界上最古老的牙科治療證據，時間甚至比過去認知還早了4萬多年。

2026-05-15 19:34