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從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

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從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

聯合新聞網／ 綜合報導
Z世代因較早使用網路，也更早接觸色情片。示意圖／ingimage
Z世代因較早使用網路，也更早接觸色情片。示意圖／ingimage

對許多20多歲男性而言，色情片不再是偷偷摸摸取得的禁忌品，而是從小放在口袋裡、隨手就能點開的日常內容。一項調查發現，這批從智慧型手機時代長大的Z世代男性，受到色情片影響，認為自己看待女性、性愛與親密關係的方式都變了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，記者訪問多名20多歲男性後發現，幾乎所有受訪者都曾長期、高頻率觀看色情片，甚至演變成固定習慣。一名來自華府的26歲男子坦言，他從國中開始每天放學回家就看片，「到18歲時，一天已經會看兩三次。」

他表示，自己六年級第一次接觸色情片後，看待女生的方式逐漸改變。「我開始更注意女生的身體，而不是把她們當成完整的人。」在真正接吻前，他就已經接觸大量重口味內容，甚至覺得色情片「替自己決定了性喜好」。

更大的問題出現在現實關係中。他坦承，色情片讓他誤以為女性都喜歡「粗暴、強勢」的性愛模式，導致真正開始交往後，他根本搞不懂女生到底想要什麼。

另一名來自西雅圖的21歲男子則表示，色情片讓他逐漸逃避真實戀愛。他10歲首次接觸A片，疫情期間更演變成每天觀看。「它讓人不用真的去追求誰，也不用學習建立關係。」他說，長期看片甚至摧毀自信，讓他擔心自己「不夠好」，因此至今從未交往過。

報導指出，目前美國約有75%的青少年男性曾看過色情片，而不少人同時對自己的觀看習慣感到羞愧。部分年輕男性甚至開始尋求協助。

28歲的羅傑斯（Chandler Rogers）就因自身經歷，設計一款幫人戒除色情成癮的App。他表示，很多人其實並非單純「愛看」，而是逐漸陷入孤立與依賴。「羞愧感會讓人越陷越深，但大家又不願意公開談論。」

也有受訪者指出，長期接觸色情內容後，開始對女性產生不切實際的期待，甚至難以建立單純友誼。一名英國男子坦言：「你會開始把普通女性也性愛化，感覺她們只剩下性價值。」對這群從小與網路色情共同成長的世代而言，真正困難的，或許已經不只是「戒掉A片」，而是重新學會如何與真實的人建立親密關係。

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