尼安德塔人6萬年前就會「鑽牙」！研究揭史前牙醫技術 沒麻醉硬挖蛀牙

一項最新研究發現，早在約6萬年前，尼安德塔人就已經懂得「鑽牙治蛀牙」，而且還是在完全沒有麻醉的情況下進行。科學家認為，這可能是目前已知世界上最古老的牙科治療證據，時間甚至比過去認知還早了4萬多年。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，研究團隊在俄羅斯西伯利亞的恰格爾斯卡亞洞穴（Chagyrskaya Cave）中，發現一顆約5.9萬年前的尼安德塔人臼齒。這顆牙齒中央有一個明顯且深入的凹洞，甚至深入牙髓區域，周圍還留有細微刮痕。研究人員判斷，這並非自然磨損，而是刻意使用尖銳石器進行「牙科手術」留下的痕跡。

來自俄羅斯聖彼得堡人類學與民族學博物館的祖波娃博士（Alisa Zubova）表示，團隊利用現代人牙齒進行模擬實驗後發現，只要使用與洞穴內出土工具類似的石製尖器，就能鑽出幾乎相同的孔洞與刮痕。更驚人的是，研究人員還在牙齒側面發現疑似「牙籤痕跡」，顯示尼安德塔人可能已經會清除卡牙縫的食物，甚至可能懂得使用藥草緩解疼痛。

祖波娃指出，這種治療過程肯定極度疼痛，但同時也能減輕牙齒感染帶來的折磨。「這代表尼安德塔人不但知道疼痛來源，還懂得如何處理，甚至具備足夠精細的手部操作能力完成治療。」研究團隊也發現，牙齒在接受處理後仍持續被使用一段時間，代表這名尼安德塔人在手術後成功存活，並繼續正常咀嚼。

過去學界普遍認為，這類複雜牙科行為只出現在智人（Homo sapiens）身上，但這項刊登於《PLOS One》的研究，可能徹底改寫人類醫療史。科學家如今認為，尼安德塔人的智慧與生活能力，或許比現代人過去想像得更加先進。