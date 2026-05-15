快訊

從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

聽新聞
0:00 / 0:00

尼安德塔人6萬年前就會「鑽牙」！研究揭史前牙醫技術 沒麻醉硬挖蛀牙

聯合新聞網／ 綜合報導
研究在5.9萬年前的尼安德塔人牙齒上發現治療痕跡。牙齒診療示意圖。圖／ingimage
研究在5.9萬年前的尼安德塔人牙齒上發現治療痕跡。牙齒診療示意圖。圖／ingimage

一項最新研究發現，早在約6萬年前，尼安德塔人就已經懂得「鑽牙治蛀牙」，而且還是在完全沒有麻醉的情況下進行。科學家認為，這可能是目前已知世界上最古老的牙科治療證據，時間甚至比過去認知還早了4萬多年。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，研究團隊在俄羅斯西伯利亞的恰格爾斯卡亞洞穴（Chagyrskaya Cave）中，發現一顆約5.9萬年前的尼安德塔人臼齒。這顆牙齒中央有一個明顯且深入的凹洞，甚至深入牙髓區域，周圍還留有細微刮痕。研究人員判斷，這並非自然磨損，而是刻意使用尖銳石器進行「牙科手術」留下的痕跡。

來自俄羅斯聖彼得堡人類學與民族學博物館的祖波娃博士（Alisa Zubova）表示，團隊利用現代人牙齒進行模擬實驗後發現，只要使用與洞穴內出土工具類似的石製尖器，就能鑽出幾乎相同的孔洞與刮痕。更驚人的是，研究人員還在牙齒側面發現疑似「牙籤痕跡」，顯示尼安德塔人可能已經會清除卡牙縫的食物，甚至可能懂得使用藥草緩解疼痛。

祖波娃指出，這種治療過程肯定極度疼痛，但同時也能減輕牙齒感染帶來的折磨。「這代表尼安德塔人不但知道疼痛來源，還懂得如何處理，甚至具備足夠精細的手部操作能力完成治療。」研究團隊也發現，牙齒在接受處理後仍持續被使用一段時間，代表這名尼安德塔人在手術後成功存活，並繼續正常咀嚼。

過去學界普遍認為，這類複雜牙科行為只出現在智人（Homo sapiens）身上，但這項刊登於《PLOS One》的研究，可能徹底改寫人類醫療史。科學家如今認為，尼安德塔人的智慧與生活能力，或許比現代人過去想像得更加先進。

尼安德塔人 蛀牙

延伸閱讀

「1997年出生」忘記刪掉！美國28歲女假扮高中生翻車遭逮

為何總愛上「同一型」？心理學家揭大腦戀愛模式：潛意識在選人

外遇不只訊息洩露！專家警告「9大偷吃徵兆」：連洗衣服都有鬼

夜店外拒絕搭訕竟遭重拳擊倒 英國21歲女子被打到鼻樑斷裂

相關新聞

最大震度5弱！日本宮城縣外海規模6.3地震 未發布海嘯警報

日本宮城縣外海今天晚間8時22分（台北時間7時22分）發生規模6.3地震，宮城縣石卷市、登米市、大崎市觀測到最大震度5弱...

從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

對許多20多歲男性而言，色情片不再是偷偷摸摸取得的禁忌品，而是從小放在口袋裡、隨手就能點開的日常內容。一項調查發現，這批從智慧型手機時代長大的Z世代男性，受到色情片影響，認為自己看待女性、性愛與親密關係的方式都變了。

尼安德塔人6萬年前就會「鑽牙」！研究揭史前牙醫技術 沒麻醉硬挖蛀牙

一項最新研究發現，早在約6萬年前，尼安德塔人就已經懂得「鑽牙治蛀牙」，而且還是在完全沒有麻醉的情況下進行。科學家認為，這可能是目前已知世界上最古老的牙科治療證據，時間甚至比過去認知還早了4萬多年。

熊闖日本青森市區大樓 花卷機場因熊暫關跑道

日本今天下午有一頭熊闖進青森市長島地區的商業大樓，市府、警方與當地獵友會成員已在大樓入口設置箱籠等因應；另外，岩手縣的花...

日本福島有熊出沒…疑似在校園內出沒 小學生上學途中緊急避難

位在日本福島縣喜多方市的松山小學附近，今天上午相繼有民眾通報目擊熊出沒，這也使學校與市府採取緊急措施，校方也隨即下令上學...

心碎！每天通電話難挽8旬母孤獨死 兒見屋內亂象才知對話盡是謊言

據日媒Gold Online報導，近期神奈川縣發生一起令人鼻酸的事。一名81歲的老婦人獨自於老舊公寓內死亡，2天後被發現。儘管54歲在東京工作的兒子每天準時打電話關心，卻在整理遺物時，才驚覺母親為了「不給孩子添麻煩」，竟長期隱瞞自己的生活現況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。